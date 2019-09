[En vitrine] A Chambray, le trampoline park c’est fun ET sportif

Il vient tout juste d’ouvrir.

Les enfants se sentiront comme chez eux et les adultes auront sans doute l’impression de revivre leurs années d’inssouscience. Depuis quelques semaines, un trampoline park a ouvert ses portes à Chambray-lès-Tours (New Jump) et on a rencontré sa co-créatrice, Angélique Dumont, une maman de 4 enfants auparavant fondatrice d’un site de ecommerce proposant des produits bio.



C’est quoi un trampoline park ?



C’est une salle de loisirs autour du trampoline pour faire du sport ou s’amuser. Chez nous vous pouvez faire une dizaine d’activités : un trapèze où vous partez d’une plateforme à 2m de haut pour vous jeter dans une piscine de mousse elle-même sur une toile de trampoline ; on a une balayette, un bras qui tourne et on saute par dessus ce qui est très physique ; un mur d’escalade ; une slackline pour les funambules expérimentés (ou pas) ; un grand bac à mousse pour faire des figures aériennes ; des toiles pro c’est-à-dire des trampolines qui rebondissent plus haut que les autres et avec lesquels vous pouvez essayer de marcher sur les murs , on a du trampo basket et ce dont on est très fiers : un parcours avec un buzzer au départ, un autre à l’arrivée, entre les deux il faut passer une série d’obstacles. C’est mon fils qui l’a imaginé avec ses mesures. Nous l’avons ensuite réalisé avec nos fabricants de trampolines, une entreprise française.

Vous avez aussi un espace dédié aux enfants ?



Oui car en allant dans un autre trampoline park j’avais été frustrée de ne pas pouvoir entrer avec des enfants de moins de 7 ans. Il y a donc une partie sécurisée pour les moins de 8 ans où les petits jouent ensemble dès 1 an. Il y a des trampolines, un bac à mousse, un mur d’escalade... Pareil en plus petit !



Sur les installations on est seuls ou encadrés ?



L’entrée est gratuite pour les adultes qui supervisent les petits dans l’espace enfants et dans le grand parc nous avons des coachs pour donner les consignes de sécurité (3-4 minutes), vous aider à faire l’échauffement de 5 minutes, vous dire quoi faire et ne pas faire. On n’arrive pas simplement en tenue de sport pour faire du trampoline, c’est très encadré.

Donc c’est physique ?



10 minutes de trampoline équivalent à 30 minutes de course à pied pour le cardio. On sort rouge, suant. Les sessions durent 1h et c’est déjà beaucoup, avec possibilité de rajouter des demi-heures supplémentaires. C’est une activité qui me plait car ça convient à toute la famille : j’entends des mamans et papas qui rigolent avec leurs enfants c’est super agréable.



Vous avez aussi un espace détente...

Oui avec des pizzas faites maison à base de produits frais, des milk shake, des crêpes... On voulait un lieu convivial, que ce ne soit pas que pour les parents ou les enfants. Au total la surface fait 2 000m² dont 1 200m² de trampolines. L’heure de jeu coûte 12€ + 2€ pour les chaussettes obligatoires la première fois, avec lesquelles on peut revenir ensuite. Pour les petits c’est 7€50 de l’heure. Nous avons aussi des cours de fitness avec Charly, un coach sportif. Nous rechercons un professeur pour donner des cours de trampoline. Des gymnastes viennent aussi s’entraîner chez nous.