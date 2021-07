Zoo de Beauval : finalement Huan Huan attend deux bébés pandas

La naissance est imminente.

En début de semaine, on apprenait officiellement que la femelle panda du Zoo de Beauval attendait son 2e petit, confirmation apportée par une échographie révélant la présence d’un embryon d’à peine 2cm dans son ventre. Un événement pour le parc du Loir-et-Cher et pour cette espèce en voie de disparition dont la reproduction est compliquée (peu de chaleurs chez les femelles, peu d’intérêt pour les rapports sexuels de la part des mâles). Ainsi, malgré une mise en contact du couple panda à Beauval, une insémination artificielle a été réalisée pour maximiser les chances de gestation.



L’opération a donc réussi puisque Huan Huan doit mettre au monde un nouveau bébé ces jours-ci, 4 ans après la naissance de Yuan Meng, 1er bébé panda qui a vu le jour sur le sol français (il reste propriété de la Chine où il devrait être relâché un jour).



Mais finalement, ce sont deux petits qui sont annoncés ! La direction du parc l’a expliqué ce vendredi : une nouvelle échographie révèle la présence de deux embryons. Ce n’est pas rare, ça arrive même une fois sur deux. Huan Huan avait d’ailleurs eu deux petits en 2017 mais l’un d’eux - très faible - n’avait pas survécu en dépit de soins conséquents de la part des soigneurs (notamment une mise en couveuse).



La double naissance est programmaée dans les derniers jours de juillet et au plus tard début août. En attendant, les mini-pandas font moins de 4cm.

Crédit photo : Zoo de Beauval.