Abstention, résultats, réactions : le direct du 2e tour des Régionales en Centre-Val de Loire

4 listes sont en compétition.

Une semaine après un 1er tour marqué par une abstention record (2 tiers des électrices et électeurs n'ont pas voté en Touraine), il est temps de retourner aux urnes ce dimanche 27 juin. On vote pour renouveler deux assemblées en même temps : le Conseil Départemental (19 élections dans 19 cantons d’Indre-et-Loire) et le Conseil Régional. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h et fermeront à 18h, sauf dans 5 communes : Tours, La Riche, Chambray-lès-Tours, Langeais et Montlouis-sur-Loire, soit moins que d’habitude ou des villes comme Joué-lès-Tours prolongent aussi l’ouverture des isoloirs.

Au 17 juin, 432 263 personnes étaient inscrites sur les listes électorales du département.

Concernant ces régionales, 4 listes sont encore compétition : Rassemblement National (Aleksandar Nikolic), Les Républicains-UDI (Nicolas Forissier), La République En Marche-MoDem (Marc Fesneau), PS-PCF (François Bonneau) qui a fusionné avec EELV-La France Insoumise (Charles Fournier).

08h00 : Les enjeux de la journée sont multiples... Combien de Tourangelles et de Tourangeaux iront voter, après un premier tour très décevant en matière de participation ? Il s'agit aussi de savoir dans quel ordre arriveront les 4 listes qualifiées pour ce second tour... Si ce sera le même que dmanche 20 juin ou si les cartes seront rebattues. Au final, l'Indre-et-Loire aura une vingtaine de représentantes et représentants dans la future assemblée, leurs noms seront connus en toute fin de soirée après les résultats définitifs du département et de l'ensemble de la région. Les premiers chiffres tomberont eux vers 20h. Quant aux taux de participation, on vous les donnera vers midi et 17h.