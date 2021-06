Elections régionales : qui propose quoi en Centre-Val de Loire ?

On vote ce dimanche 27 juin.

7 listes se sont engagées dans la bataille des élections régionales en Centre-Val de Loire, 2e territoire le moins peuplé de France métropolitaine après la Corse avec un peu plus de 2 millions d’habitants. A l'issue du 1er tour, il n'en reste que 4. Avant de savoir qui l’emportera ce dimanche 27 juin - date du second tour - on va s’intéresser aux programmes avec un résumé des principales propositions et des liens pour aller plus loin.

Plus fort, ensemble :

La bannière choisie par le président socialiste sortant François Bonneau qui part avec le soutien de son parti mais aussi, notamment, du Parti Communiste. Entre les deux tours il a rallié les écologistes et Insoumis menés par Charles Fournier.

Parmi ses objectifs à poursuivre dans les 6 années à venir, on peut citer l’idée d’atteindre les 125 maisons de santé pluridisciplinaires sur l’ensemble du territoire régional (contre 100 aujourd’hui) ou la création d’une faculté dentaire dès 2022. Il souhaite ouvrir des Tiers-Lieux de compétences, c’est-à-dire des espaces de formation pensés spécifiquement pour les besoins du bassin de vie où ils sont implantés. D’ailleurs, chaque territoire bénéficiera d’un budget participatif citoyen qui lui sera propre et les habitants pourront participer à des forums citoyens pour débattre des enjeux locaux.

Autres mesures phares du programme : accroître les équipements de sécurité dans les trains et les cars, renforcer les contrôles d’accès dans les lycées qui auront 50% de produits bio à la cantine (mesure reprise dans le programme EELV-LFI). S'ajoute à cela un plan d’accompagnement des entreprises autour de la cyber-sécurité, lancer un plan de relance pour la culture (avec une augmentation des crédits appuyée par Charles Fournier) + accueillir des artistes en résidence dans les lycées. Il est questions de créer un écochèque pour l’isolation thermique des bâtiments, ouvrir dans tous les départements des formations sur les métiers du développement durable, élargir le réseau cyclable touristique de 2 000km. Enfin ajouter trois lignes de fret ferroviaire, faire en sorte que tous les cars Rémi roulent au biogaz d’ici 2028 ou de multiplier par 4 les surfaces d’agriculture bio.

Ensemble, le meilleur est avenir :

Slogan de l’équipe LREM-MoDem qui part avec un ministre comme tête de liste : Marc Fesneau, à la base élu du Loir-et-Cher et actuellement en charge du portefeuille des relations avec le Parlement.

« Notre projet porte une exigence forte : celle d’une méthode de gouvernance nouvelle, permettant de rassembler les femmes et les hommes de bonne volonté partageant une vision ambitieuse pour notre région » lit-on en préambule du programme qui s’ouvre sur des mesures à prendre dès la première année de mandat pour assurer la relance post-Covid et cela comprend la création d’un fonds souverain de 300 millions d’€ pour « aider les secteurs en difficulté, soutenir nos filières d’excellence, encourager l’innovation ». Les habitants pourront y investir leur épargne. Les aides à l’installation et au maintien de commerces et d’artisans seront développées ainsi qu’une offre pour que la Région prenne en charge 50% d’un repas au restaurant pour le 2e convive, dans le but d’aider ces entreprises.

Autres mesures : rembourser 50% du montant d’adhésion à une association, associer les citoyens aux choix de priorités pour la rénovation du patrimoine, créer de nouvelles Journées du Patrimoine au printemps, mettre en place un plan massif pour planter des haies et aménager des mares, planter 15 millions d’arbres en 6 ans, investir massivement dans l’hydrogène, la biomasse et le solaire, créer un campus des métiers du numérique et un autre sur les métiers de l’énergie et de l’habitat, ouvrir au moins un campus connecté par département…

Pour une Région qui vous protège :

C’est le slogan du Rassemblement National mené par le jeune élu d’Eure-et-Loir Aleksandar Nikolic dont c’est la première campagne à ce niveau.

« Nous favoriserons les circuits courts afin de redynamiser notre économie et de préserver notre environnement. Ainsi, les restaurants scolaires serviront en priorité les produits de nos agriculteurs et éleveurs régionaux tout comme nous nous efforcerons de donner la priorité aux entreprises locales dans le cadre des marchés publics. Nous renforcerons la présence de l’État dans nos territoires et défendrons le maintien des services publics de proximité. Nous effacerons les déserts médicaux de la carte de la région. Nous travaillerons davantage avec les communes et les départements autour des projets d’aménagement » promet-il dans son programme.

Autres mesures : un plan d’urgence pour développer la 5G, la fin des subventions aux associations dites communautaires, simplifier les démarches pour les accès aux dispositifs d’aides, créer un grand parc à thème autour de Léonard de Vinci, voter un moratoire sur l’installation d’éoliennes, soutenir l’aéroport de Tours, augmenter de 50% les places en formation pour les métiers du numérique, subventionner l’achat de matériel pour les forces de l’ordre, aider les communes à recruter des policiers municipaux, doubler les effectifs de surveillance pour les trains et les gares, lancer un grand plan de lutte contre la drogue en milieu scolaire…

Avec vous, la région au cœur :

Initiative menée par Nicolas Forissier. Député de l’Indre, ancien secrétaire d’Etat à l’agriculture, il vise la présidence de la Région avec le soutien des Républicains, de l’UDI ou encore du mouvement Les Centristes.

« La sécurité sera une des priorités de notre action » écrit-il sur son site. Avec les mesures suivantes : « Nous créerons un bouclier de sécurité : la Région co-financera les projets liés à la sécurité, des communes : les équipements des polices municipales, la construction et la rénovation des commissariats de police municipale, le déploiement de la vidéoprotection dans les communes, dans les gares ou les espaces communaux naturels dans lesquels apparaissent des décharges sauvages, la sécurisation des voies cyclables, le soutien financier aux brigades de sapeurs-pompiers et services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), afin d’assurer leur maintien au plus près des besoins des habitants. »

Concernant les transports, il veut soutenir le fret ferroviaire tout en poursuivant le développement des aéroports de Tours et Châteauroux. Il a un projet de pass transport unique pour les jeunes de moins de 30 ans. Sa volonté serait aussi de tester un train autonome sur des voies peu fréquentées. L’homme veut créer un guichet unique pour les aides aux agriculteurs, maintenir l’effort sur le bio et encourager la survie des fermes avec un plan pour qu’il y ait 1 000 reprises d’exploitations par an pendant 10 ans.

