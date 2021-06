Abstention, résultats, réactions : le direct des élections régionales en Centre-Val de Loire

7 listes sont en compétition.

Un an après les élections municipales, il est temps de retourner aux urnes ce dimanche 20 juin. On vote pour renouveler deux assemblées en même temps : le Conseil Départemental (19 élections dans 19 cantons d’Indre-et-Loire) et le Conseil Régional (6 listes dans les 6 départements de la région). Les bureaux de vote ont ouvert à 8h et fermeront à 18h, sauf dans 5 communes : Tours, La Riche, Chambray-lès-Tours, Langeais et Montlouis-sur-Loire, soit moins que d’habitude ou des villes comme Joué-lès-Tours prolongent aussi l’ouverture des isoloirs.

Au 17 juin, 432 263 électrices et électeurs étaient inscrits sur les listes électorales du département.

Concernant ces régionales, 7 listes sont en compétition : Rassemblement National (Aleksandar Nikolic), Les Républicains-UDI (Nicolas Forissier), La République En Marche-MoDem (Marc Fesneau), PS-PCF (François Bonneau), EELV-La France Insoumise (Charles Fournier), Démocratie EcoLogique (Jérémy Clément) et Lutte Ouvrière (Farida Megdoud).

Toute la journée, Info Tours va vous faire vivre le scrutin via ce direct, avec les chiffres de la participation, les résultats et les premières réactions politiques…

--------------

10h00 : 2h après l’ouverture des bureaux, on fait le point sur les règles du scrutin. Pour se qualifier au second tour du 27 juin, il faut au moins 10% des voix à l’échelle régionale (et non départementale). Il est possible de modifier les listes entre les deux tours comme ça se fait aux élections municipales. Dans ce cas, une liste qualifiée peut intégrer les membres d’une équipe qui a obtenu au moins 5% des suffrages. A la fin, la liste arrivée en tête obtient un quart des sièges à pourvoir plus une proportion d’élus équivalente à son score. Les autres listes se partagent le reste selon leur résultat.

Les premiers résultats seront connus à 20h.