Casting : on recherche une fille de 10 ans (pour un rôle avec un chat)

Pour l'adaptation d'un livre de Maurice Genevoix.

Le producteur Jean-Pierre Bailly qyu a travaillé (entre autres) pour des films comme Lynx de Laurent Geslin, Marche avec les loups de Jean-Michel Bertrand, Chambord de Laurent Charbonnier ou Le dernier trappeur de Nicolas Vanier et le réalisateur Guillaume Maidatchevsky (Vivre avec les loups, Une odyssée en Laponie...) préparent le tournage du film Rrou avec Corine Masiero.

Il s'agit d'une adaptation contemporaine du livre « Rroû » de Maurice Genevoix, auteur du Loiret récemment entré au Panthéon. C'est une histoire d'amitié entre une petite fille et un chat.

Une partie de ce film sera tournée cet été en région Centre-Val de Loire (lieux à préciser) et un casting est actuellement en cours pour trouver l'un des rôles principaux de ce tournage, une fillette de 10-12 ans. Ciclic Centre-Val de Loire, un organisme du Conseil Régional qui soutient les tournages régionaux, accompagne la préparation de ce projet.

La fiche de casting précise que l'enfant doit avoir entre 10 et 12 ans, &tant physiquement encore pleinement dans l'enfance, pas tout à fait ado. Et ne doit évidemment pas être allergique aux félins ! Pour candidater, envoyez une photo en pied et un portrait, une vidéo de 3 minutes maxi pour parler de la relation que la petite fille entretient avec les animaux à l'adresse [email protected]