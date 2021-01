Grosse dépendance à la voiture en Centre-Val de Loire, le vélo progresse

Résultat d’une étude de l’INSEE.

Il y a quelques semaines, une grande étude réalisée sur l’agglo de Tours nous apprenait, sans surprise, que la voiture restait le moyen de déplacement N°1 de la population, même sur de courtes distances (la marche étant tout de même privilégée pour faire seulement quelques centaines de mètres). Les transports en commun et surtout le vélo arrivaient loin derrière dans les choix des habitants pour bouger que ce soit pour le travail ou les loisirs.



Cette fois-ci c’est une étude de l’INSEE qui s’intéresse à nos déplacements domicile-travail à l’échelle régionale et voici ce qu’elle conclut :

On parcourt en moyenne 17,9km entre chez soi et son boulot en Centre-Val de Loire... et c’est un record de France ! 300m de plus que dans les Hauts de France, 800m par rapport aux Normands,

90% des personnes actives utilisent une voiture pour un trajet de plus de 5km, soit 0,5 point de plus que la moyenne nationale

La voiture représente quasiment 60% des déplacements pour moins de 2km, 28% de marche, 7% de vélo et 4% de transports en commun. 135 000 personnes actives sont concernées sur nos 6 départements

La région Centre-Val de Loire et les Pays de Loire sont les seules où l’utilisation du vélo progresse sur les très courts trajets

17,8% des femmes de la région partent travailler à pied quand leur trajet fait moins de 5km... Et c’est 4 points de plus que les hommes

Les employés, les agriculteurs et les cadres sont les trois catégories de professionnels qui marchent le plus