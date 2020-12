Tout ce que vous devez savoir sur Cloé Delavalle, Miss Centre-Val de Loire 2020

Elle participe à l’élection de Miss France le 19 décembre.

Cette année le concours Miss France fête son centenaire… Un siècle que la France désigne chaque année une jeune femme comme égérie après des sélections dans toutes les régions et tous les départements ou territoires d’outre-mer.

Fut une époque, il y avait deux représentantes du Centre-Val de Loire (Miss Orléanais Flora Coquerel avait ainsi été élue Miss France 2015), désormais plus qu’une pour les six départements. Et c’est l’Eurélienne Cloé Delavalle qui se rendra au Puy du Fou ce samedi 19 décembre pour porter les couleurs de la région, succédant ainsi à la Tourangelle Jade Simon-Abadie (dont la moue de surprise avait fait rire tout Internet l’an dernier quand elle a appris qu’elle faisait partie de la sélection finale).

Alors qui est Miss Centre-Val de Loire 2020, qualifiée pour le concours Miss France 2021 (dont le jury est présidé par l’ex-Miss France et es-Miss Univers Iris Mittenaere) ? Voici tout ce que vous devez savoir sur elle avant le grand soir…

Cloé Delavalle a 23 ans et elle est infirmière en neurologie au sein de l’hôpital du Coudray à Chartres (28). Originaire de Maintenon, elle a été réquisitionnée auprès des patients Covid lors de la première vague de l’épidémie et en garde un souvenir fort, que ce soit en réanimation ou aux urgences. Elle a stoppé son activité le 10 novembre et reprendra en janvier, une fois la parenthèse Miss France passée (sauf si elle décroche le titre, car cela risque d’être une activité à plein temps). Par le passé, d’autres miss se sont illustrées dans le milieu de la santé comme Marine Lorphelin, Miss France 2013 qui vient d’ailleurs de sortir un livre sur les études de médecine

L’écharpe régionale lui a été remise le 19 octobre après une élection à huis clos organisée à Dreux. Les votes du public se faisait par SMS

La jeune femme mesure 1m71 sachant qu’il faut au moins faire 1m70 pour déposer sa candidature

Dans une vidéo de présentation pour le Comité Miss Centre-Val de Loire, Cloé Delavalle avoue sa passion pour les desserts elle adore également les bonbons), sa préférence pour le Château de Chambord face à Chenonceau. C’est la 3e fois qu’elle se présentait à ce concours, elle avait au préalable obtenu deux écharpes de dauphine à Miss Eure-et-Loir et lors d’une précédente élection régionale et un titre de Miss Pays de Dreux

« La vie je la croque à pleines dents ! Partir à l’aventure, voyager et découvrir de nouveaux horizons sont mes passions » écrit-elle sur son compte Instagram, suivi par près de 8 000 personnes où on la découvre en tenue de soirée avec son écharpe, mais aussi avec son masque lors de ses activités hospitalières ou encore sur un cheval, l’équitation faisant également partie des passions de la jeune femme depuis qu’elle a 3 ans. Elle a participé deux fois au championnat de France de saut d’obstacle pendant son adolescence

Juste avant l’élection Miss Centre-Val de Loire, Cloé Delavalle a notamment partagé un message de soutien à Octobre Rose, le mois de lutte contre le cancer du sein

Elle voue une grande passion pour une île croate avec un lac salé, Dugi Otok (l’eau y est à 33°), elle est aussi très attirée par l’Australie

La cause qui lui tient à cœur : la prévention en matière de santé

L'élection de Miss France, samedi 19 décembre dès 21h sur TF1.