Centre-Val de Loire : jusqu'à 1 000€ de prime pour les étudiants infirmiers

S'ils ont été en stage pendant la crise du coronavirus.

Ces derniers jours on parle beaucoup de la prime que le gouvernement promet aux équipes soignantes : jusqu'à 1 500€ dans les départements les plus touchés, et au minimum 500€. Elle devrait être versée à la fin de ce mois de mai ou en juin. Mais pendant cette crise du coronavirus, des étudiants ont également été mobilisés dans de nombreux établissements de santé de la région Centre-Val de Loire.

Ce vendredi, le Conseil Régional annonce donc la création d'une prime exceptionnelle pour les jeunes qui ont exercé ces dernières semaines : 250€ pour une semaine de stage et jusqu'à 1 000€ pour 4 semaines. Montant total de l'enveloppe : 1 million d'€, pour environ 1 000 personnes. Cela concerne aussi bien les élèves infirmiers/infirmières qu'aide soignant.e.s ayant été en poste à l'hôpital ou en EHPAD auprès des personnes âgées dépendantes.

Ce gest c'est "pour les remercier pour leur engagement, leur courage, leur sens de la solidarité qui ont été si précieux" écrit le président de la Région François Bonneau. La date de versement n'est pas connue mais ce sera "au plus vite" d'après l'élu.

D'autres régions ont mis en place des dispositifs similaires : Normandie, Pays de la Loire ou Provence-Alpes-Côte d'Azur.