Coronavirus : le cap des 1 000 guérisons franchi en Centre-Val de Loire

Et moins de malades en réanimation.

Tous les soirs, Santé Publique France dévoile un bilan chiffré de l'évolution de l’épidémie de Covid-19 et on commence avec cette donnée optimiste : 175 personnes sont sorties guéries de l'hôpital en Indre-et-Loire depuis le début de la crise (+7). En Centre-Val de Loire, 1 023 personnes ont pu quitter leur chambre et retourner à domicile après un test positif de Covid-19. En France on recense 42 088 guérisons (+1 531).

Le nombre de personnes hospitalisées repart à la baisse dans la région (965, 8 en moins) comme en Touraine (162, 6 en moins). En réanimation à présent : 37 malades en Touraine, (-1). Au niveau du Centre-Val de Loire, 144 personnes sont sous respirateur artificiel (-8).

Concernant les personnes décédées, on en compte 334 dans les hôpitaux régionaux (+5) dont 54 dans ceux d'Indre-et-Loire. Le département le plus touché est l'Eure-et-Loir (78 décès) puis le Loiret (61). Dans les EHPAD et établissements médico-sociaux, 2 209 malades et 286 décès à déplorer (+7), dont 30 en Touraine soit au total 84 victimes du Covid-19 dans notre département. En France, le nombre total de victimes comptabilisées : 21 856.

Le nombre de tests positifs au Covid-19 en Centre-Val de Loire : 4 613 contre 4 533 la veille.