[Coup de pouce] Un appel aux jeunes donneurs de moelle osseuse en Centre-Val de Loire

Surtout les hommes.

Ce samedi 21 septembre c'est la journée mondiale pour le don de moelle osseuse. Si on parle assez régulièrement du don du sang parce que les besoins en transfusions sont très réguliers (après un accident ou une opération à l'hôpital), on évoque moins ce sujet-là. Hors les professionnels de santé appellent également à des dons pour aider des malades.de leucémies. A la différence du sang où les compatibilités entre donneurs et receveurs sont assez simples à établir, c'est très compliqué pour la moelle osseuse. D'où l'importance d'avoir un gros fichier.

Il compte :

300 000 personnes en France

8 700 en Centre-Val de Loire

37% d'hommes et 63% de femmes

Seulement 11% d'hommes de moins de 35 ans

Cette faible recrudescence de jeunes hommes inquiète l'Agence de la biomédecine qui sait que ce sont les personnes dont la moelle osseuse est la plus recherchée car le risque de rejet de greffe est moins élevé que pour les femmes qui développent nombre d'anticorps pendant la grossesse. Une greffe peut aboutir à une guérison dans 80% des cas. "Plus un donneur s'inscrit jeune plus il reste longtemps sur le registre et plus il a de chances de pouvoir aider un malade" insiste l'agence de la biomédecine qui espère recruter 510 donneurs potentiels de plus cette année.

On peut s'inscrire sur le registre entre 18 et 50 ans si on est en bonne santé, quel que soit son genre après avoir répondu à un questionnaire médical et effectué une prise de sang ou un prélèvement salivaire.

Plus d'informations sur www.dondemoelleosseuse.fr