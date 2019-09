Réforme du lycée : quelles sont les options préférées des élèves ligériens ?

Beaucoup de matières scientifiques.

Cette rentrée 2019 est particulière au lycée : elle marque le début de la réforme du bac. Si la classe de 2nde reste inchangée dans la forme, l’Education Nationale a choisi de modifier les programmes. Mais c’est pour les ados plus âgés que le changement est le plus radical… Finies les filières S, ES ou L pour la section générale ! Sésormais chaque élève qui entre en classe de 1ère doit choisir trois « spécialités » (4h de cours par semaine) puis en confirmer deux en Terminale (6h de cours par semaine). De plus le bac en lui-même ce ne sera plus seulement une succession d’épreuves écrites en juin mais un mélange entre des grands temps d’examen (les 4h de philosophie vont rester), de l’oral et du contrôle continu (qui existe déjà pour le brevet des collèges).

Cette réforme de l’examen a créé des crispations dans les rangs des enseignants, avec plusieurs manifestations lors de la précédente année scolaire (notamment aux lycées Grandmont et Vaucanson de Tours) mais aussi lors de l’édition du bac, avec une grève des surveillances d’épreuves ou des copies rendues volontairement hors délais.

Néanmoins, la réforme est bel et bien sur les rails à partir de cette semaine pour les élèves de 1ère. Le bac 2020 sera lui le dernier sous la forme que l’on connait avec les filières S, L et ES. On en profitera pour noter que l’Indre-et-Loire est le département où candidates et candidats réussissent le mieux dans la région avec 93% de moyennes égales ou supérieures à 10 cette année (91,9% pour la moyenne régionale).

Tout établissement qui proposait les filières L, ES et S est dans l’obligation de proposer les 7 spécialités suivantes :

Maths

Sciences de la vie et de la terre

Langues, littérature et cultures étrangères

Histoire-géo, géopolitiques, sciences politiques

Physique-chimie

Sciences économiques et sociales

Humanité, littérature, philosophie

Peuvent s’y ajouter 4 autres spécialités :

Langues et cultures de l’antiquité (notamment le latin)

Arts

Numérique et sciences informatiques

Sciences de l’ingénieur

Dans la précédente organisation, la filière S était celle qui rassemblait le plus d’élèves. Et sans surprise, les mathématiques restent la spécialité la plus demandée en Centre-Val de Loire, par 68% des jeunes.

Voici – dans l’ordre – les 10 matières les plus plébiscitées :

Maths

Physique-chimie

Sciences économiques et sociales

Sciences de la vie et de la terre

Histoire-géo, géopolitique

Langues, littérature et cultures étrangères Anglais

Humanité, littérature et philosophie

Numérique et sciences informatiques

Sciences de l’ingténieur

Langues, littérature et cultures étrangères Espagnol

Si 2/3 des élèves veulent faire des maths en spécialité, 3% optent pour l’espagnol, 10% pour le numérique, 1/3 pour l’histoire géo.

La combinaison de spécialités préférée des jeunes correspond à l’ex 1ère S avec le trio maths / physique chimie / SVT qui séduit 26% des élèves du Centre-Val de Loire soit plus de 3 000 personnes. Derrière, seuls 8% Histoire-géo / Maths / Economie (en gros l’ex 1ère ES), 7% Eco / Anglais / Histoire-géo.