Volley : Tours roi de France

Le TVB a remporté son 8e titre de champions de France

Le TVB a remporté son 8e titre de champions de France ce vendredi soir dans une salle Grenon pleine à craquer et face à un public admiratif de la performance réalisée. A force de l'écrire on pourrait croire cela facile. A force de le voir, on pourrait trouver la performance "banale". Pourtant c'est tout sauf le cas.

Rester au plus haut niveau, saison après saison, est certainement le plus dur, le plus compliqué, et le TVB est passé maître en la matière. D'abord grâce à ses joueurs qui ont réalisé une nouvelle partition parfaite lors de cette finale retour, assommant une pourtant belle équipe de Chaumont 3-0 (25-15 25-22 25-12), un peu comme en finale de Coupe de France le mois dernier.

Grâce à son staff ensuite qui a su préparer au mieux les joueurs, à l'image d'un Barthélémy Chinenyeze qui malgré une épaule douloureuse a tenu son rang. Grâce à ses dirigeants enfin qui ont su construire un environnement propice à ces résultats et qui saison après saison réussissent à repartir sur un projet qui tient la route. Ce serait trop simple de banaliser tout cela, même si ce nouveau titre paraît finalement logique au vu de la saison qui a vu le TVB dominer le championnat de bout en bout.

Grenon ne s'y est pas trompé et a salué en héros ses joueurs et ce magnifique doublé coupe-championnat ce vendredi soir, avant de faire un triomphe à Hubert Henno, l'emblématique libéro qui prend sa retraite sur cet énième titre, à 42 ans, après une carrière exceptionnelle. Tout sauf banal là-encore...

Mathieu Giua

Les photos de la soirée par James Techer