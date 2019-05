Suivez le live de la finale de Championnat de France

Après sa victoire sur le terrain de Chaumont 3-2 au match aller, le TVB reçoit le club de Haute-Marne pour la finale retour dans sa salle Grenon. Le TVB espère décrocher son 8e titre de champions de France dès ce vendredi. En cas de défaite, une belle toujours à Tours départagera les deux équipes samedi soir.

22h15 : le TVB champions de France

Victoire 25-12 dans le dernier set.

22h10 : Grenon est bouillant

21-08 pour Tours, poussé par un public en folie à l'image des Int'nables.

22h05 : A 10 points du titre

15-06 désormais pour le TVB. Les Tourangeaux surnagent ce 3e set. En face les Chaumontais ne trouvent pas les ressources nécessaires pour relever la tête.

22h : Le TVB s'envole vers le titre

10-3 désormais pour le TVB dans une ambiance de plus en plus chaude. Les Tourangeaux se rapprochent point après point du titre.

21h57 : Le TVB poursuit sa marche en avant Tours continue sa marche en avant en début de 3e set et mène 7-2

21h55 : Herman Egleskalns et Gazmend Husaj à 6 points dans le 2e set

Au niveau des stats, Herman Egleskalns et Gazmend Husaj ont tous les deux marqué 6 points dans ce second set. A Chaumont, Martin Atanasov et Wassim Ben Tara sont les meilleurs marqueurs de leur équipe avec 4 points chacun.

21h53 : La balle de 2e set en vidéo

21h51 : 2 sets à 0 pour le TVB

Plus qu'un set à aller chercher pour le titre. Le TVB mène désormais 2-0 après avoir remporté la dernière manche 25-22. Allez TVB !!!!

21h47 : Le TVB à 2 points du set

23-21 pour TOurs

21h45 : 2 points d'avance pour Tours

Alors qu'on rentre dans le "money-time" de ce 2e set, le TVB mène toujours avec 2 points d'avance au tableau d'affichage (21-19)

21h40 : le maire de Tours a pris place dans le kop

Christophe Bouchet, le maire de Tours, a quitté la tribune officielle pour revétir un maillot blanc et s'installer au milieu du club des supporters "Les Int'nables" pour le 2e set.

21h35 : Le TVB prend un peu d'avance

En milieu de set, le TVB se donne un peu d'air en prenant 4 points d'avance. 15-11 pour le moment pour les locaux.

21h30 : Les supporters de Chaumont présents à Grenon

A noter qu'une 40aine de supporters de Chaumont sont présents à Grenon. Ils sont venus de Haute-Marne en co-voiturage et donnent également de la voix.

21h25 : Un début de 2e set accroché

Le début du 2e set est plus accroché. Les Chaumontais offrent plus de résistance et collent pour le moment au score. Cela fait 6-6 dans ce 2e set.

21h17 : 8 points dans le 1er set pour Hermans Egleskalns

Avec 8 points dans le 1er set, Hermans Egleskalns est le meilleur marqueur du match pour l'instant. En face le meilleur marqueur de Chaumont, Martin Atanasov a inscrit 4 points sur les 15 de son équipe.

21h15 : 1er set pour Tours

Un premier set à sens unique où le TVB s'impose nettement 25-15. Chaumont n'a pas réussi à se montrer dangereux pour le moment. Plus que deux sets pour le titre pour les Tourangeaux.

21h12 : Le TVB file vers le gain du 1er set

22-11 maintenant pour le TVB décidément irresistible en ce début de match.

21h06 : 9 points d'avance

Le TVB mène désormais 15-06. Pour l'instant les joueurs de Patrick Duflot sont intouchables et réussissent tout ce qu'ils tentent. En face Chaumont paraît subir la grinta tourangelle.

21h03

Le TVB survole les débats pour le moments, grâce à une belle série au service de son pointu Egleskalns et une défense de fer. 12-05 pour les Tourangeaux pour le moment.

21h :

Le TVB prend les devants en début de match et mène 8-4 dans le 1er set.

20h45 :

C'est parti pour cette finale entre les deux meilleurs clubs de France de ces dernières années. Grenon est déjà bouillant pendant l'entrée des joueurs.

20h30 :

15 minutes avant le début du match, alors que les deux équipes sont à l'échauffement, la salle Grenon affiche complet et le public donne déjà de la voix.

Dehors, la file d'attente est longue pour ceux qui espèrent pouvoir décrocher les dernières places. Le club a ouvert une 100aine de places supplémentaires debout, afin de contenter un maximum de monde.