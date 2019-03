Coupe de France : le TVB en finale après s'être fait peur

Ce sera ce dimanche à 18h contre Chaumont

Le Tours Volley Ball tentera de remporter sa 10e coupe de France ce dimanche à 18h en finale contre Chaumont (victorieux 3-1 de Rennes en demi-finale). Une finale à domicile, avec 3000 supporters derrière lui. En se portant candidats à l'organisation du final four de la coupe de France, les dirigeants tourangeaux espéraient un tel épilogue avec l'espoir de fêter un nouveau titre avec les supporters.

Ce rêve a pourtant bien failli ne pas se réaliser, tant les Tourangeaux ont peiné à se défaire de Narbonne ce samedi en demi-finale. Pourtant le match avait bien commencé avec un premier set maitrisé (25-23) puis un début de second set où les Tourangeaux prenaient 6 points d'avance (14-8). Mais à partir de là, la machine s'est grippée et l'équipe de Narbonne en a profité en jouant avec une détermination et un esprit collectif qui suffisait à faire douter les Tourangeaux.

Mené 2 sets à 1 (25-23 / 23-25 / 19-25), le TVB a bien failli passer à la trappe, mais a finalement réussi à relever la tête en commettant de moins en moins d'erreurs et en jouant beaucoup plus juste. De quoi lui permettre de revenir à deux sets partout (25-21 dans le 4e set) puis de l'emporter au tie-break grâce notamment à Barthélémy Chinenyeze, le central international français auteur de 4 points dans ce dernier set (15-11). Une victoire dans la douleur, où les Tourangeaux ont fait preuve de fébrilité mais ont su se sortir du piège. Ce dimanche c'est plus libérés qu'ils devront entrer sur le terrain pour en découdre avec Chaumont dans une finale qui s'annonce âpre entre les deux meilleures équipes françaises de ces dernières années.

>Petite finale à 15h entre Narbonne et Rennes.

>FInale à 18h entre Tours et Chaumont.

> Places disponibles à partir de 13h30 au Palais des Sports de Tours ou en ligne ici (prix entre 10 et 15 euros)

Mathieu Giua

Photos : Pascal Montagne