Volley : Tours accueillera le final four de la Coupe de France

Qualifié en demi-finale de la compétition à la faveur d'une victoire étriquée mais importante contre Toulouse (3-2), le TVB aura l'honneur d'accueillir le Final Four de la Coupe de France de volley qui se tiendra les 09 et 10 mars prochains.

Il était entendu en effet que l'un des 4 clubs qualifiés soit l'hôte de l'événement, afin de gonfler les affluences et créer une véritable fête du volley sur un week-end. Parmi les demi-finalistes (Tours, Chaumont, Narbonne et Rennes), seuls le TVB et Rennes s'étaient néanmoins portés candidats.

La Fédération Française de Volley a donc opté pour Tours et la salle Grenon. Le TVB y recevra Narbonne en demi-finale, avant une éventuelle finale le lendemain. la Coupe de France est une compétition qui réussit plutôt bien aux Tourangeaux puisque le TVB l'a remporté à 9 reprises, ce qui en fait le club le plus titré dans cette compétition. La dernière fois c'était en 2015.

Ce sera également la deuxième fois que le TVB accueille l'événement. La dernière fois c'était il y a dix ans, en 2009, et les Tourangeaux s'étaient imposés en finale 3-1 face à Tourcoing. Espérons que l'histoire se répête.

Mathieu Giua