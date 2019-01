Le TVB se qualifie dans la douleur en demi-finale de la coupe de France

Direction le Final Four les 09 et 10 mars

C'est à ce genre de match que l'on reconnaît le caractère d'une équipe. Opposé à Toulouse en quart de finale de la coupe de France de volley, ce mercredi 23 janvier, le TVB a bien failli déchanter mais a finalement réussi à se sortir du piège de ce match couperet.

Face à des Toulousains jouant leur partition dans un bon tempo, les Tourangeaux ont d'abord manqué de solution dans ce match. Mené 1-0 (26-28), puis 2 sets 0 (23-25), le TVB s'est retrouvé dos au mur et semblait dans l'impasse, après la perte de ces deux premières manches. Pire, malgré des scores serrés, le TVB donnait l'impression d'être complètement dominé par des Toulousains qui jouaient leur chance à fond.

La pause aura finalement été salutaire et en revenant sur le terrain, les Tourangeaux ont joué plus juste et se montraient plus agressifs. Un 3e set remporté 25-22 permettait de faire basculer le match et dans le 4e les Tourangeaux prenaient l'ascendant psychologique avec un 25-17, avant de conclure 15-12 dans le tie-break.

Le TVB ira donc au final-four qui se déroulera les 09 et 10 mars. Les autres qualifiés sont Narbonne, victorieux de Nantes, Chaumont qui s'est défait facilement de Nice et enfin Rennes qui a battu Poitiers. Ce final four aura lieu chez un des demi-finalistes.

Les photos du match par Pascal Montagne :