Ligue des Champions : un grand TVB à Izmir

Le TVB revient de Turquie avec une victoire.

Certes, c'est sans doute l'équipe la plus abordable du groupe du Tours Volley Ball en Ligue des Champions... En déplacement dans la ville turque d'Izmir mercredi soir, le TVB s'est très nettement imposé pour son 1er match de Ligue des Champions cette année. Le champion de France est arrivé avec sa volonté, son déterminisme et sa culture de la gagne. Et ça a payé.

Malgré le désavantage du terrain, les volleyeurs tourangeaux ont pris l'avantage d'entrée en emportant le 1er set 25-20 puis en s'adjugant la deuxième manche 25-23. Enfin, dans le troisième set, le TVB a pris le large (25-19), de quoi s'offrir un succès net, clair, incontestable. Important, car ce sont ces victoires à l'extérieur qui peuvent compter au moment de faire le bilan de la phase de poules. Qualifié dans un groupe compliqué avec les Russes de Moscou, les Italiens de Pérouse et, donc, Izmir, le TVB doit être intraitable à domicile et assurer en dehors de ses bases pour atteindre son objectif, à savoir la seconde place du groupe synonyme de qualification pour les phases finales de la compétition.

Photo d'archives.