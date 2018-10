Le TVB en Champion contre Cannes

Les volleyeurs tourangeaux étaient de retour sur leur terrain vendredi soir.

C'était le match des premières ce vendredi soir à Tours : première pour le nouvel entraîneur du TVB, première dans la nouvelle salle Grenon mise aux normes pour les compétitions internationales et première journée du nouveau championnat de Ligue A que le club aborde avec le titre de champion, donc d'équipe favorite.

Les retrouvailles entre les Tourangeaux et leurs supporters ont été particulièrement chaleureuses pour ce 12 octobre, après plusieurs mois d'absence et Cannes a forcément eu fort à faire... La preuve, le TVB a plutôt nettement remporté le 1er set 25-16. Mais derrière, les Dragons ont réagi et gagné la deuxième manche 25-20. La fin du match s'est révélée serrée mais à l'avantage de Tours qui a, à chaque fois, dominé la partie de 3 points (25-22, 25-22).

Score final 3-1 donc pour ce 1er match de championnat des Tourangeaux. Prochain rendez-vous dès ce mardi 16 octobre à Ajaccio puis samedi 20 (19h30) à domicile contre Tourcoing, déjà battu en tournoi de présaison.