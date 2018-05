Tours Volley Ball champion de France

Les Tourangeaux remportent le 7e titre du club !!!!

Le Tours Volley Ball a remporté ce samedi son 7e titre de champions de France face à Chaumont. Dans une finale qui s'annonçait comme électrique entre le 1er de la saison régulière, le TVB, et le champion en titre et 2e de la saison régulière, Chaumont, les Tourangeaux ont livré une partition tout simplement monstrueuse.

Après un 1er set où Chaumont a paru maître de son sujet, prenant rapidement les commandes du jeu et les devants au score, le TVB a su laisser passer l'orage sans s'affoler en revenant même à 2 points dans le money-time. Trop tard pour remporter ce 1er set remporté par les Haut-Marnais 25-22. Oui mais le TVB 2017-2018 est une équipe de besogneux, passée par de nombreuses difficultés mais bel et bien présente dans les moments importants. Dès le 2e set, les Tourangeaux accéleraient et laissaient Chaumont sur place avec un 25-13 net et sans contestations.

Un set qui n'était finalement pas qu'un simple accident de parcours pour le champion en titre qui ne s'en relèvera pas, alors qu'à l'inverse les Tourangeaux jouaient une partition sans fausse note, entre un Hubert Henno toujours au sommet en défense malgré ses 41 ans, un Nathan Wounembaina, MVP de la rencontre, un Gotsev impérial au bloc ou encore un Cupkovic maître du bout de filet...

25-16 dans le 3e et 25-18 dans le dernier set, le TVB aura finalement marché sur cette finale comme un rouleau compresseur. Après deux ans sans titre national (mais avec une coupe d'Europe de gagnée), le TVB retrouve donc le titre de champions de France, pour le plus grand bonheur des 500 supporters qui avaient fait le déplacement à la salle Coubertin de Paris et des milliers de Tourangeaux fiers de leur TVB...

Mathieu Giua

Photo : image d'archives