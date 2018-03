Le Tours Volley Ball s'incline face au champion de France

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Tours aurait pu battre Chaumont ce vendredi au Palais des Sports. Mené à l'issue du 1er set perdu de peu (25-27), le TVB s'est accroché et a bataillé longtemps pour emporter le second (32-30) puis le troisième plus nettement (25-21) avant de lâcher prise dans la 4ème manche (19-25) et de laisser s'envoler le match en fin de rencontre, dépassé par le champion de France en titre (10-15).

Le TVB s'est donc incliné 3-2 pour cette 19ème journée du championnat de Ligue A, première défaite de la saison à domicile dans la compétition. Du coup l'équipe chute d'une place au classement : elle est 2ème à 2 points de Paris et avec un point d'avance sur Chaumont. Le podium reste donc très disputé tandis que les autres équipes sont distancées...

Voici les photos de Tours-Chaumont par Philippe Maitre...