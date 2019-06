StorieTouraine, 23/06/19 : une femme chute dans la Loire à Vouvray, accident moto-tracteur à Chaveignes, la course Chinon Classic…

Et la conclusion solidaire du festival de la Grange de Meslay.

Chute dans la Loire...

Une femme d'une quarantaine d'années est tombée du pont qui enjamble la Loire à Vouvray ce dimanche en fin de matinée. Il pourrait s'agir d'une tentative de suicide. Des promeneurs présents sur la Loire à vélo ont réussi à la sauver en la ramenant sur le bord. Les pompiers sont intervenus dans un second temps. La victime a été hospitalisée au CHU Trousseau.

Deux jeunes blessés…

Ils ont été victimes d’un accident avec un tracteur alors qu’ils circulaient sur un deux-roues. Ça s’est passé ce samedi à Chaveignes, sur la D20. Ces deux jeunes ont 16 et 18 ans et sont originaires d’Antogny-le-Tillac. Ils ont été hospitalisés à Trousseau.

Point référendum…

Selon ce site spécialisé, plus de 2 180 personnes ont déjà signé la pétition pour organiser un référendum autour de la privatisation des aéroports parisiens. Plusieurs partis de gauche et des représentants des Gilets Jaunes du département s’apprêtent par ailleurs à lancer une campagne ce lundi afin d’encourager plus de monde à remplir le formulaire. 4,7 millions de signatures doivent être rassemblées en France d’ici mars 2020, autour de 45 000 en Touraine.

Cérémonie à Vallères…

Samedi, l’association Touraine Mémoire 44 organisait une commémoration en hommage à l’équipage américain d’un avion B17 abattu au-dessus de la Loire le 24 juin 1944, dans la dernière année de la seconde guerre mondiale, deux semaines après le Débarquement des Alliés en Normandie. 2 personnes se trouvaient dans l’appareil.

Fin du festival de la Grange de Meslay…

En plus des concerts, l’événement musical tourangeau s’engage pour un jeune en situation de handicap : Soni Ciesinski va recevoir un violoncelle spécialement adapté. Une initiative de l’association Talents et Violoncelles pour ce musicien de 18 ans qui ne peut pas utiliser sa main gauche comme tout le monde.

Evénement auto à Chinon…

Depuis quelques années le Grand Prix de Tours – dédié aux voitures anciennes – s’est délocalisé à Chinon pour devenir Chinon Classic. Des démonstrations auto sont prévues toute la journée Place Jeanne d’Arc sur un nouveau circuit. Toutes les infos sur le site web de l’événement.