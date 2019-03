Dernière semaine pour s'inscrire sur les listes électorales en Indre-et-Loire

Pour avoir la possibilité de voter aux élections européennes.

Les élections européennes sont prévues le dimanche 26 mai 2019... Ce jour-là, on désignera les Françaises et les Français qui siègeront pendant 5 ans au parlement européen de Strasbourg. D'habitude, pour participer à un scrutin il faut être inscrite ou inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre de l'année qui le précède... mais pas cette fois-ci.

Dans l'espoir d'avoir un peu plus de participation lors de ce vote souvent boudé par l'électorat (45,7% de participation en Indre-et-Loire en 2014), le gouvernement a repoussé la date butoir, celle-ci est désormais fixée au 31 mars.

Vous avez donc jusqu'à dimanche pour vous inscrire sur les listes de votre commune de résidence, ou modifier votre inscription. Cela peut être utile en cas de déménagement récent. Si rien n'a changé depuis votre dernier vote (par exemple depuis les législatives de 2017) vous n'avez aucune démarche à effectuer.

Pour vous inscrire sur les listes électorales, la démarche peut se faire sur Internet via le site qui centralise les démarches de service public. Vous pouvez également vous rendre dans votre mairie, tout au long de la semaine. Notez que certaines d'entre elles proposeront des permanences spécifiques pour l'inscription comme la mairie de La Riche qui ouvrira exceptionnellement samedi 30 mars de 9h à 11h. Et si vous ratez cette fenêtre, l'inscription en ligne est elle valable jusqu'au dimanche 31 à 23h59.

Une dernière chose : pour les jeunes ayant 18 ans cette année et avant la date des Européennes, il est possible de s'inscrire jusqu'au 16 mai. Cela vaut également pour un déménagement entre le 1er avril et le 16 mai, ou une acquisition de la nationalité française. Vous aurez toutes les explications sur ce lien. Vous recevrez ensuite votre carte d'électeur avant le scrutin, avec l'adresse de votre bureau de vote. Si jamais ce n'est pas le cas, il n'est pas indispensable d'avoir ce doument pour passer dans l'isoloir : une pièce d'identité peut suffire.