StorieTouraine, 28/09/18 : Mounia Haddad applaudie au Département, SKF se modernise, 86 licenciements chez Courteline…

On parle également sport avec du foot, du volley et un café.

La StorieTouraine de la fin de semaine pour rattraper en une minute toute la riche actualité de ce vendredi…

Applaudissements…

A peine quelques heures après la fin du procès de son père, de ses oncles et de ses frères (la séance s’est achevée peu avant 1h du matin, on vous la raconte ici), Mounia Haddad a siégé au Conseil Départemental d’Indre-et-Loire. Absente de l’assemblée depuis fin février, elle a été saluée par le président Jean-Gérard Paumier et applaudie par tous ses collègues : « Chère Mounia, je t’ai protégée au maximum tout au long de ces mois de souffrance, et en accord avec toi, je l’ai fait dans la discrétion pour d’évidentes raisons de sécurité. Ton combat est d’abord celui de ton choix pour le droit au bonheur, qui est une liberté fondamentale pour tout être humain. Mais au-delà de ta personne, ton combat marque aussi un moment de la conscience universelle pour les droits de toutes les femmes » a souligné l’élu.

Rappelons que dans cette affaire d’enlèvement, séquestration et menaces de mort le verdict est attendu le 8 novembre.

Mineurs isolés…

Dans la foulée, alors que l’association Utopia 56 dit ne plus pouvoir mettre à l’abri les nouveaux mineurs étrangers isolés qui se présentent à Tours, Jean-Gérard Paumier a annoncé l’ouverture – début novembre – d’un centre de 24 places de mise à l’abri à Chambray-lès-Tours, accessible en transport en commun. Il sera équipé de 4 studios de 6 places pour les jeunes qui attendent leur évaluation. Celles-ci pourraient également être moins longues à attendre avec l’entrée en fonction de 5 personnes en cette fin septembre. Des jeunes sont actuellement recontactés pour avancer des rendez-vous qui courent jusqu’à fin novembre, alors que le délai légal est de 5 jours.

Le Département s’attend à recevoir jusqu’à 1 500 jeunes réfugiés sur la totalité de l’année 2018… mais tous ne seront pas reconnus mineurs (autour de 30-40%). Pour ceux qui ont été évalués comme ayant moins de 18 ans, 3 familles d’accueil volontaires viennent d’être autorisées à les héberger. Au total 10 dossiers avaient été présentés à l’institution.

Coup dur à Courteline…

Dès le printemps nous nous sommes fait l’écho des difficultés de l’association Courteline entre la fin de la semaine de 4 jours ½ dans les écoles tourangelles et les mesures restrictives sur les contrats aidés + la perte du contrat sur l’accueil périscolaire à l’Est de Tours. Ce vendredi la direction confirme l’ampleur de son plan social : 86 licenciements, ce qui va représenter pour elle une enveloppe de 373 000€ selon la NR. Nous y reviendrons prochainement en détail.

Du nouveau chez SKF…

L’un des plus grands sites industriels de la Touraine se modernise… Ce vendredi SKF a inauguré sa nouvelle plateforme logistique (photo), un an après celle de son centre européen de kits de recharge automobile. Jusqu’ici externalisée, cette nouvelle activité va permettre à l’entreprise d’entreposer ses composants de fabrication tout près des lignes de production. 60 camions apporteront chaque jour 3 800 palettes. La capacité de stockage du site est de 29 000 palettes dans une zone de 6 000m², 3 500m² pour celle dédiée à l’expédition. L’outil fonctionnera 7 jours sur 7 et 24h/24. Rappelons qu’au total SKF emploie 1 300 personnes à St-Cyr et produit 60 millions de roulements par an.

La Citadine repart…

Après l’accident impressionnant de mercredi, la navette électrique Citadine de Fil Bleu a repris sa circulation. Néanmoins, tous les horaires ne sont pas assurés. Détails sur le site de Fil Bleu.

Foot…

Ce vendredi soir à 20h le Tours FC se déplace à Villefranche-sur-Saône (69) mais sans sa nouvelle recrue Mathias Pogba.

Volley…

Le TVB débute ce vendredi le tournoi de Chaumont avec un match contre Tourcoing dans la soirée.

Café sportif…

Les Cafés du Sport Tourangeau est un cycle de conférences qui débute ce lundi 1er octobre à 20h30 au Hangar à La Riche. 5 rendez-vous sont prévus dans l’année, le 1er rassemblant notamment l’ancienne handballeuse du CTHB Stella Baudoin et le cycliste Jérémy Roy, afin d’évoquer la reconversion des sportifs.

Diablesse…

Elle fait partie de nos coups de cœur de la saison culturelle sur 37 degrés, Laura Laune ajoute une deuxième date en Touraine : le 11 décembre 2019 à 20h30 au Vinci à Tours. Places en vente à partir de 31€.