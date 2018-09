StorieTouraine, 4/9/18 : bug de tram et du réseau Internet Orange

L'actu de la journée de mardi en direct...

La StorieTouraine c'est la page à consulter tout au long de la journée pour ne rien rater de ce qu'il se passe dans le département... et c'est gratuit !

Rentrée reportée à Fondettes...

Les élèves du lycée agricole de Fondettes n'ont pas pu reprendre comme prévu ce mardi matin : la rentrée a été perturbée en raison d'une grève de l'équipe enseignante qui s'est rassemblée devant l'établissement dès le début de la journée. Ils regrettent le manque de financement pour plusieurs options proposées au lycée. Malgré ce mouvement, les internes ont tout de même pu prendre leurs quartiers.

Nouvelle tête...

Cet été, Hugues Barbotin a quitté l'ASSO qui organise le festival Terres du Son et gère Le Temps Machine à Joué-lès-Tours. Ce mardi, on apprend son remplacement par Odran Trumel qui aura en charge la direction de la salle dédiée aux musiques actuelles avec dans l'idée de créer des passerelles vers le festival estival.

Déjà administrateur de l'ASSO, Odran Trumel est passé par l'Institut Français du Portugal et celui du Royaume-Uni et on le connait en prime en tant qu'artiste (musicien et compositeur) au sein du label d'Another Record. Rappelons qu'une nouvelle programmatrice a également pris ses fonctions depuis quelques mois au Temps Machine.

Bug du tram...

Ce mardi la ligne A du tram de Tours circulait uniquement de Vaucanson à Heure Tranquille une partie de la matinée à cause d'un problème d'alimentation électrique au Sud. Des bus Plan B ont été mis en place jusqu'à Jean Monnet. Le trafic a repris vers 10h30.

Bug (bis)...

Pendant ce temps toujours pas de retour du réseau Internet Orange dans le Sud Touraine; 4 000 clients sont privés de connexion et de téléphone fixe, mais la 4G fonctionne. La panne pourrait n'être réparée que mercredi matin selon un élu lochois sur Twitter ce mardi matin.

Surveillance...

France Bleu rapporte ce matin que Val Touraine Habitat va installer des caméras de surveillance dans 5 halls d'immeubles de tours de la Rabaterie pour essayer d'y stopper les dégradations. le dispositif a été plébiscité par les habitants suite à une consultation.

Solidarité...

Un concert de soutien aux mineurs étrangers isolés est organisé vendredi dès 19h au bar Le Balkanic, 83 Rue Colbert à Tours. Steak et Oliba seront sur scène afin de récolter des dons pour aider les jeunes qui campent à St-Pierre-des-Corps. Pour en savoir plus sur leur situation, découvrez notre reportage long format publié ce mardi sur 37 degrés.