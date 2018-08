StorieTouraine, 29/8/18 : suivez la journée d'actu en Indre-et-Loire

Des problèmes sur les rails, du sport...

Chaque jour sur Info Tours, on vous résume l'actu au fil de la journée : toutes les infos essentielles et incontournables sont sur cette page, réactualisée régulièrement.

Souci de tram...

Après le coup de vent de la nuit dernière, des objets menaçaient de tomber du Château d'Eau près de la station Marne du tram de Tours, le trafic a donc été interrompu de 13h50 à 18h30 environ le temps de sécuriser la zone. Pendant ce temps le tram a circulé en boucle de Beffroi à Jean Monnet avec un Plan B sur le reste de la ligne.



Panne...

Mauvaise surprise matinale pour les habitués des TER Chinon-Tours et Loches-Tours : les trains étaient terminus Joué-lès-Tours ce mercredi, à cause d'un problème de signalisation. Et du coup dans l'autre sens les TER partaient de Joué. Pour rallier les deux gares, la seule solution c'était le tram. Des tickets gratuits ont d'ailleurs été distribués aux voyageurs matinaux, rapporte France Bleu. Pour les trains circulant ce mercredi soir, pas d'inquiétude : les réparations ont été assurées.

Chute...

Une ligne électrique qui tombe entre Manthelan et La-Chapelle-Blanche : principale conséquence des orages de la nuit en Indre-et-Loire. La D50 est coupée, on fait le point dans cet article.

Incendie...

Peu avant 11h, les pompiers d'Indre-et-Loire ont signalé un incendie sur la commune de Maillé, au lieu-dit La Fetière. Une maison est impactée mais les dégâts sont seulement matériels.

La reprise...

Ce mercredi soir le Chambray Touraine Handball dispute son 1er match de championnat de la saison chez le promu, St-Amand-les-Eaux. Coup d'envoi à 20h pour les joueuses de Guillaume Marquès qui visent les playoffs.

La défaite...

Opposé à Bordeaux en match amical mardi soir, les hockeyeurs des Remparts ont perdu 7-4.