Avec sa guinguette, Saint-Avertin cultive son côté bucolique

Elle vous accueille tout l'été.

Comme chaque été, Saint-Avertin cultive son côté bucolique avec la Guinguette-La Nouvelle qui anime pendant deux mois les bords du lac de Saint-Avertin. Une guinguette à la douceur certaine, animée par le collectif Multiprise (La Smalla Connexion, La Compagnie D, Les Tontons Filmeurs, La Saugrenue) depuis neuf ans maintenant et qui s'est faite une place dans les étés tourangeaux.

Il faut dire que les lieux sont agréables avec cette verdure le long de l'ancien bras du Cher, à l'emplacement même où se tenait autrefois l'ancienne guinguette dans la première moitié du XX e siècle. A cette époque, on aurait pu se croire sur les bords de Marne dans la petite ville voisine de Tours. Entre la guinguette et la plage voisine aux abords d'un Cher encore non détourné, Saint-Avertin était en effet "the place to be" pour se montrer aux beaux jours.

Et si aujourd'hui l'ancien Cher est devenu un lac, Saint-Avertin n'a pas coupé les ponts avec son identité fluviale et perpétue la tradition. En témoigne donc la guinguette que la ville a souhaité relancer il y a maintenant neuf ans ou encore cette année le nom donné à la piscine municipale tout juste rénovée : "la Plage"... en écho à ce passé balnéaire.

Relire notre article sur "La Plage"

Mais si la guinguette de Saint-Avertin est à la mode ce n'est pas seulement en écho au passé, mais plus certainement par son côté convivial à l'instar de la déco faite de conteneurs relookés en lego géants mais aussi le reste du mobilier confectionné depuis deux ans par le collectif Tempête.

L'animation tient une place importante également dans la réputation des lieux. Celle-ci, organisée par Multiprise, mèle les traditionnels bals à l'ancienne les samedis et dimanches après-midi mais aussi une programmation originale où chacune des composantes du collectif apporte sa touche. Ce samedi il sera par exemple question de théâtre avec la Compagnie L'Escale qui jouera sa pièce "D'un Souffle Tu Chavires" à 21h avec un ciné plein air avec la retransmission de Marius en version historique. Il sera également question de musique tout l'été avec parmi d'autres les concerts de Vieux Speedouc (27 juillet), Revivor (02 août), Gumbo Jam (24 août)...

Voulue comme un endroit familial, les enfants ont toujours leur espace en accès libre, où des animations se tiennent les mercredis après-midi et les dimanches, ainsi qu'un petit coin plage (on y revient), sans oublier le canotage sur le lac avec les petits bateaux à moteurs. Une activité toujours prisée des familles.

Parmi les nouveautés 2018, notons également l'installation d'un perma-potager destiné à la sensibilisation de la consommation en circuit-court. Un axe que l'on retrouve dans le volet restauration de la guinguette puisque "La Paillotte", le restaurant des lieux, entend promouvoir au maximum les produits locaux. Un restaurant pour lequel il vaut mieux réserver tant les places sont rares certains soirs. Pour contenter tout le monde, le snack est de retour également cet été.

Vous l'aurez compris, il y a pleins de bonnes raisons d'aller se détendre à la guinguette de Saint-Avertin. Cela dure jusqu'au 02 septembre, de quoi bien profiter de l'été, même pour ceux qui restent en Touraine.

Le programme complet est disponible ici