Départs en vacances : 1er week-end chargé de l'été en Touraine

Bison Futé voit orange.

Les enfants de maternelle et de primaire seront officiellement en vacances ce vendredi en fin d'après-midi en Indre-et-Loire... Et les juilletistes n'ont pas l'intention d'attendre plus longtemps pour partir loin des bords de Loire. Ce ne sera pas le week-end le plus chargé de l'été mais tout de même : ce vendredi et ce samedi Bison Futé voit orange pour les départs en Indre-et-Loire.

Concrètement, le trafic s'annonce surtout chargé sur l'A10 avec des difficultés possibles ce vendredi après-midi de 14h à 19h dans la traversée de Tours, ce samedi matin ça pourrait aussi être chargé même si c'est plutôt vers Orléans qu'il pourrait y avoir le plus de monde, à la bifurcation des autoroutes A10 et A71, puis plus au sud vers Bordeaux aux alentours de la mi journée.

Sur l'A28 et l'A85, les choses devraient bien mieux se passer. Par ailleurs, dimanche, la journée est classée verte dans notre région mais quelques ralentissements sont envisageables en matinée sur l'A10 vers le sud.