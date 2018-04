Joué-lès-Tours : Les travaux débutent au "4 Bornes"

Ils vont durer jusqu'au 24 août.

Les travaux au carrefour des "4 Bornes" à Joué-lès-Tours débutent ce mardi 03 avril. Après une première semaine consacrée au réseau, les travaux de la voirie débuteront à partir du 09 avril, entraînant des déviations.

L'enjeu de ces travaux : remplacer les feux tricolores installés au carrefour du Boulevard de Chinon à Joué-lès-Tours et des rues de la Patalisse et du Gravier, afin d'installer un rond-point et de faire de nouveaux aménagements paysagers pour rendre les lieux plus agréables.

Cet aménagement devra permettre de fluidifier les circulations dans ce secteur qui connaît un flux important de véhicules en transit (sur le boulevard de Chinon), mais aussi de rendre les cheminements et arrêts bus totalement accessibles aux personnes à mobilités réduites.

Le montant des travaux est de 950 000 euros, financés à parité par la Métropole et par la Ville de Joué-lès-Tours. Ces travaux devraient être terminés pour le 24 août 2018.

Le plan de circulation d'ici là :