Les salaires en hausse en Indre-et-Loire

En moyenne, un salarié touche 2 661€ bruts dans notre département.

L’INSEE vient de publier une étude sur les salaires en Centre-Val de Loire, et on y apprend pas mal de choses…

Par exemple, en 2014, un travailleur de la région touchait en moyenne 2 637€ bruts chaque mois. Ce salaire est même un peu plus élevé en Indre-et-Loire : 2 661€. Il est en revanche plus faible que la paie moyenne d’un salarié français qui est, elle, de 2 967€ bruts. Deuxième point intéressant à noter : les salaires sont orientés à la hausse. En Tout cas en 2014… +1,5% en Centre-Val de Loire et même +1,9% en Touraine.

Cette enquête permet aussi de confirmer que les femmes sont moins bien payées que les hommes pour un emploi équivalent à un temps plein. En Touraine, un homme gagne en moyenne 2 862€, soit presque 500€ de plus qu’une femme. Cela représente un écart de 17%, égal à la moyenne régionale et proche du niveau national. Pour les ouvrières non qualifiés, ça représente 4 000€ de moins sur une année. Pour les cadres tourangelles, la différence est de 12 000€ ! Cependant, les salaires des femmes progressent plus vite que ceux de leurs collègues masculins.

Autre écart : celui entre la fiche de paie d’un ouvrier tourangeau non qualifié (1 911€) et celle d’un cadre. Il est conséquent, le cadre touchant 4 808€ chaque mois avec en prime des revenus qui explosent au cours de sa carrière alors que ceux des ouvriers stagnent… Entre 18 et 25 ans, les cadres ligériens touchent en moyenne 2 820€ mais 5 580€ après 50 ans. Pour les ouvriers les moins qualifiés, c’est 1 712€ en début de carrière et 1 994€ passé 50 ans. L’augmentation est donc dérisoire.