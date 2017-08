A Chambray, un village d'entreprises près de l'A10

Il est annoncé pour l'an prochain.

Communiqué de presse :

Le spécialiste de l'immobilier d'entreprise Concept-TY annonce qu'il investit dans un terrain de 15 000 m2 au cœur de la zone d'activité de la Vrillonnerie à Chambray-les-Tours. Il accueillera un village d'entreprises d'une surface totale de 7 200 m², financé et piloté à 100 % par le promoteur-constructeur. Il s'agit d'un investissement de plusieurs millions d'euros. Dotés d'une visibilité exceptionnelle, puisque le long de l'autoroute A10, les quatre bâtiments d'activités et l'immeuble tertiaire contribueront au développement économique de la ville. Ils permettent de proposer des locaux aux PME locales.



L'entreprise bretonne Concept-TY, présente à Tours depuis 2 ans, devrait livrer les premiers bâtiments de ce nouveau projet en mars 2018.



En chiffres :



> Le village d'entreprises sera d'une surface de 7 200 m2

> 4 bâtiment d'activités

> 1 bâtiment tertiaire



Fondée en 1999 par Olivier Toupin, Concept TY explique accompagner les Grands Comptes, les PME-PMI et les collectivités "à chaque étape de leurs projets immobiliers." L'entreprise est positionnée sur trois pôles d'activités : le clé en main (Unity) ; le village d'entreprises (Activity) et le pôle économique (Infinity). Le groupe Concept TY est composé de 30 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 15 M€ HT (2015), soit une croissance de 100% en 4 ans, selon les chiffres qu'elle avance. L'entreprise basée à Dinan dispose de plusieurs antennes, en région Nord et Centre-Val de Loire.