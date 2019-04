La région Centre-Val de Loire veut attirer les entreprises

Via un nouveau portail en ligne.

Setting'Up, c'est un nouvel outil lancé par la région Centre-Val de Loire à destination des entreprises. Piloté par l'agence régionale Dev'Up, son but est simple : aider et favoriser les entreprises à s'installer en région, via une plateforme de recensement des offres immobilières professionnelles.

« Un portail immobilier et foncier unique », précise François Bonneau, le président de la Région qui entend surfer « sur la bonne dynamique de développement économique en région et qui est très net en Touraine » a-t-il précisé il y a quelques jours lors d'une présentation dans les locaux de Tours Métropole.

Sur ce site vitrine, les entrepreneurs pourront retrouver des offres variées : terrains, parc d'activités, bureaux, lieux de co-working... Au total plus de 250 biens sont pour l'instant référencés, un chiffre appelé à se densifier.

Un site qui répond à un double objectif : répondre à une demande en région mais aussi aider à attirer de nouvelles entreprises sur le territoire régional.

Le site, gratuit, permet un premier niveau de recherches avec des offres ayant chacune leur fiche technique. Par la suite, le portail permet la mise en relation entre les parties, via l'agence Dev'Up ou la CCI Touraine, partenaire du portail sur lequel on retrouve d'ailleurs également une partie des offres présentes sur http://www.simplanter-en-touraine.com, le site immobilier de la CCI Touraine. "C'est une offre complémentaire qui permet à tout le monde d'accroitre la visibilité" a indiqué François Bonneau sur cette nouvelle offre.