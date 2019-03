StorieTouraine, 27/03/19 : grève dans les crèches, un chauffard arrêté à Tours, la fin des "Pages Blanches"...

On parle aussi de la mésaventure du gardien du Tours FC avec la sélection Guinéenne.

La StorieTouraine vous résume les infos essentielles de la journée en Indre-et-Loire, et on la met à jour dès que nécessaire.

Course poursuite dans Tours

Mardi soir vers 21H40, une patrouille de la police municipale de Tours a constaté qu'un véhicule Citroën Picasso circulait rue Berthelot en sens interdit. Le conducteur a tenté de prendre la fuite devant les policiers en grillant plusieurs feux rouges et en roulant à vive allure. Il a finalement été interpellé quartier Blanqui après avoir créé un accident matériel au Carrefour Mirabeau et pris la fuite à pieds. Au moment de son arrestation il se trouvait en état d'ivresse et sous l'emprise de stupédiants. Il a été placé en garde à vue au commissariat central de Tours.

Les personnels des crèches en grève jeudi

Les personnels travaillant dans les crèches sont appelés à un mouvement de grève national lancé par le collectif "pas de bébé à la consigne" ce jeudi 28 mars. Cette grève pourrait impacter de nombreuses crèches dans le département. Une manifestation est prévue également à 10H, devant la Préfecture, à Tours. L'appel à la grève dénonce notamment des conditions d'accueil insatisfaisantes.

A Tours, 16 établissements seront fermés :

Multi-accueil et crèche Charles Boutard

Crèche Giraudeau

Crèche des Fontaines

Crèche Grécourt

Crèche Heurteloup

Crèche Tonnellé

Crèche Paul Louis Courier

Multi-accueil Leccia

Multi-accueil des Tanneurs

Multi-accueil Monconseil

Multi-accueil Europe

Multi-accueil Centre de Vie du Sanitas

Multi-accueil Toulouse Lautrec

Multi-accueil Hallebardier

Halte-garderie des Fontaines

A noter que La halte-garderie Rochepinard et la Ludothèque seront fermées uniquement le matin. Les autres établissements devraient être ouverts la journée.

Steeve Elana n'a pas pu jouer avec la Guinée

Convoqué par le sélectionneur de la Guinée-Conakry pour affronter la Centrafrique le 24 mars derner, Steeve Elana n'a finalement pas pu porter le maillot guinéen. La raison, le gardien de but du Tours FC, passé par Caen ou Lille, n'a pu prouvé ses origines guinéennes. Par le passé, Steeve Elana avait porté les couleurs de la sélection de Martinique. Sa sélection pour la Guinée avait dans ce sens surpris. Le joueur tourangeau est donc rentré de Guinée sans avoir pu voir le stade.

Dernier "Bottin" en cours de distribution

C'est une page d'histoire qui se tourne, la dernière édition des "Pages Blanches", l'annuaire de feu France Télécom est actuellement en cours de distribution dans le département. Cette édition collector a un style rétro, correspondant à l'annuaire de 1946. Dans le département, plus de 101 000 vont être distribuées d'ici le 05 avril. Quant aux "Pages Jaunes", il leur reste encore un an, puisque la fin de la version papier est prévue l'an prochain, en 2020.