La 8e édition de Villan'Zik c'est le 20 juillet

Et elle s'annonce sympathique

On ne cessera jamais de le répéter, mais pour s'ennuyer en Touraine, il faut quand même le vouloir. Surtout à la belle saison, l'été venu, où les événements se multiplient aux 4 coins du département.

Des petits, des gros, des artistiques, des culturels, des sportifs, des musicaux... Dans cette dernière catégorie, on retrouve le festival Villan'Zik, un événement porté par l'association Villandry Village et Chapau Prog et dont la 8e édition se déroulera le 20 juillet prochain.

Villan'Zik, c'est le petit festival de village par excellence, qui associe concerts et convivialité. Sans gros moyens, les bénévoles s'activent chaque année pour proposer ainsi un moment festif pour les habitants de la commune mais aussi pour ceux de l'extérieur. Et cela fonctionne, l'an dernier cela avait attiré 1100 personnes.

Un événement gratuit qui mérite à être connu. Cette année, ce sont pas moins de 6 groupes essentiellement locaux qui se relaieront sur les deux scènes du festival.

The Coffee Machine Band, à l'énergie rock héritière des groupes britanniques des années 90, Nogus, une formation issue de Jazz à Tours et qui avait remporté le tremplin des 3 Orfèvres l'an dernier, Tim qui se trouve être dans la plus pure tradition de la chanson française. The Elder Scream seront également présents pour cette 8e édition, Un groupe qui nous fera remonter jusqu'aux Seventies avec leurs rifs de guitares endiablés. Une période avec laquelle surfera également le quintet Apolline, tandis que Gad Zukes amènera de la douceur pop. Une 8e édition qui se concluera par un after dance-hall avec le Dj Antoine Garel Percussions.

Rendez-vous le 20 juillet à partir de 18h30.