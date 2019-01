L'application touristique Caravel développe son offre pour les professionnels

Une nouvelle solution en plus de celle pour le grand public.

La Région Centre-Val de Loire, région numérique et région touristique. C'est en tout cas le souhait du président du Conseil Régional (mais aussi de nombreux élus locaux) qui entend faire de son territoire un pôle d'excellence dans ces deux domaines.

Cela tombe bien, le numérique et le tourisme, ce sont les deux domaines de compétences d'ImageImages, une entreprise au départ spécialisée dans la régie publicitaire développant des affichages dynamiques à destination des touristes dans les hôtels ou les châteaux. Une expérience complétée depuis 2015 par Caravel, une élégante application de tourisme. Une sorte de guide géolocalisé, ou plutôt "un assistant" pour reprendre les propos de l'équipe d'ImageImages, recensant tous les endroits à voir dans la région.

Relire notre article de présentation de Caravel, publié en 2015

Près de 4 ans plus tard, Caravel s'est développé en dehors de la région, étant présente désormais dans le grand ouest (Nantes, Le Mans, Angers...), et propose 8 000 lieux de visite, activités, événements et restaurants.... Un succès qui a valu à Fabienne Lecuyer, la fondatrice d'ImageImages, le trophée des femmes de l'économie en région Centre-Val de Loire en 2018.

"Caravel Welcomer" : un assistant digital pour professionels

Et c'est pour prolonger ce succès mais aussi répondre aux attentes suscitées que l'équipe d'ImageImages propose aujourd'hui une application soeur : "Caravel Welcomer", à destination des professionnels de l'accueil touristique : hôteliers, chambres d'hôtes, campings...

"Il y a souvent des saisonniers qui n'ont pas toujours les clés pour répondre aux demandes de renseignements des clients" explique Fabienne Lecuyer. Caravel Welcomer est là donc pour répondre à ces besoins en proposant aux professionnels des fiches techniques et pratiques. Une offre "conçue en étroite collaboration avec des hôteliers" précise Fabienne Lecuyer. "C'est un outil d'intermédiation. On y trouve des informations enrichies et priorisées en fonction des affinités du client. Le but est de simplifier les renseignements et faciliter la relation avec ce dernier". Une application qui fonctionne par abonnement pour les professionnels et qui a déjà séduit le groupement Touraine Hôtels.

Quant au grand public, il n'est pas oublié non plus puisque l'application Caravel propose désormais dans le même temps un service "conciergerie" dans lequel le client trouvera toutes les informations sur l'établissement où il séjourne ainsi que des suggestions de visites.

MG