Tourisme en Touraine : bons résultats pour la saison estivale

La Loire à Vélo a notamment battu son record de fréquentation et les touristes étrangers sont de retour.

Après un début de saison touristique bien lancé pour la région Centre-Val de Loire, la tendance se confirme avec un bilan positif en cette fin d’été. Les fortes chaleurs n’ont pas empêché les touristes de visiter, se balader ni même faire du vélo. Comme dans de nombreuses parties de la France, le mois de juillet a été plus contrasté. Les professionnels du tourisme ont constaté une baisse de chiffre d’affaires lié à l’effet Coupe du Monde pendant la moitié du mois. Cependant, le mois d’août a bien rattrapé la situation et 65% des professionnels étaient satisfaits de leur chiffre d’affaires à la fin du mois d’août.



Les vacances scolaires de printemps ainsi que les ponts de mai avaient déjà eu un effet bénéfique avec notamment une fréquentation des hôtels tourangeaux à la hausse. En tout ce sont 3,5 millions de nuitées hôtelières qui ont été enregistrées jusqu’à la fin de juillet, soit 2% de plus que l’année dernière. Si la fréquentation des Français dans les hôtels est stable, celle des étrangers est en hausse de 10%. Ces touristes viennent surtout du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Allemagne, de la Belgique (même si une légère baisse des touristes belges est constatée) et des Pays-Bas.



L’été 2018 est aussi un succès pour l’itinéraire cyclable de bord de Loire. Le tourisme à vélo devient le deuxième centre d’intérêt dans la région ainsi qu’une activité essentielle pour son rayonnement. De janvier à août, la Loire à Vélo enregistre une hausse de 7% par rapport à la même période en 2017. Un nouveau record pour la Véloroute.



Les châteaux de la Loire ainsi que les musées ne sont pas pour autant délaissés. Ils restent tout de même le premier centre d’intérêt des touristes en Centre-Val de Loire. Près de trois visiteurs sur quatre se rendent dans les monuments et les jardins de la région. Les familles sont aussi en quête d’activités en extérieur, notamment nautiques. Parmi les autres activités choisies par les touristes, 43% s'intéressent à la gastronomie, le vin et les produits du terroir tandis que 38% des visiteurs viennent pour des sites de loisirs.