Les rillettes du Mans battent celles de Tours...

Souvenez-vous, il y a 15 jours on vous avez emmené du côté de l'Oxford Pub à Tours. En ce début septembre, Mathieu, le patron manceau de ce pub avait organisé une battle entre rillettes du Mans et Rillettes de Tours. A domicile, le résultat avait trouvé son issue logique et implacable : les rillettes de Tours avaient été désignées meilleures que leurs homologues mancelles avec 36 voix contre 25.

Mais même si nous on le sait que celles de Tours sont meilleures (en plus c'est les originelles), comme toute bonne compétition qui se respecte, il fallait bien un match retour pour que le combat soit équitable.

Ce match retour s'est déroulé samedi dernier, à La Trinquette, un bar à vins du Mans, tenu par Francky... un tourangeau.

Pour l'occasion, l'Oxford avait convié des clients pour faire le déplacement jusque dans la Sarthe. C'est donc en bus, dans une ambiance forcément conviviale, que nos vaillants tourangeaux, dont Maxime Hillairaud, que nous connaissons pour ses photographies d'événements tourangeaux, et qui a accepté de nous partager cette expérience, sont partis défendre les rillettes de Tours.

Comme à l'aller, autant le dire, la battle est surtout un prétexte pour passer un bon moment. Mais bon, n'oublions pas que le titre de meilleures rillettes est en jeu. Bilan de la manche retour : 37 à 20 pour les rillettes du Mans, qui l'emportent sur la globalité avec 62 points contre 56 pour celles de Tours.

Les photos de Maxime Hillairaud :