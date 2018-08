Des « Bulles de Bonheur » à Sonzay

Ce week-end sur la Commune de Sonzay au lieu-dit « Le Gast » s’est déroulée une manifestation Sportive placée sous le signe de la générosité au profit de l’Association « Des Bulles de bonheur pour Yliès et du jeune Tanguy Beun » organisée par le Comité des Fêtes et la Municipalité. Un évènement parrainé et animé par Nello.



Le public venu nombreux et généreux donateurs ont pu découvrir la maniabilité combinée, le bain des chevaux, les chants Gospel dans la chapelle, assister à une soirée Cabaret et Gospel.



Lors du concours d’attelage le dimanche après-midi (Marathon) 4 passages composés d’obstacles étroits, sinueux, ont été parcourus par 10 attelages. Ces épreuves valident la compétence et l’habileté du meneur et permettent de tester la bonne condition physique, la franchise, la soumission et la souplesse des poneys / chevaux. Les particularités de cette discipline sont le fait que l’on puisse pratiquer l’attelage à plusieurs, en famille ou entre amis. En plus du meneur, un ou plusieurs coéquipiers peuvent être sur la voiture à ses côtés.

Patricia Pireyre

Le classement des concurrents :



1. Bruno Chantoiseau

2. Jean-Pierre Verneau

3. Elodie Pinard

4. Bérénice Giot

5. Dominique Patoyt

6. Thibault Pasquet

7. Pascale Audiguer

8. Pauline Chantoiseau

9. Damien Vinault

10. Joelle Houssin