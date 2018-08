Le château de l’Islette à l’heure du jazz manouche.

Le reportage photos d'Info Tours

Pour la dernière soirée à la belle étoile, le château de l’Islette accueillait le trio Anastazör avec Paul et Sylvain à la guitare et Stéphane à la contrebasse. Pendant un peu plus d’une heure ce trio créé en 2013 a embarqué le public dans l’univers du jazz Manouche mais également le swing et ambiance tzigane où chaque musicien allie une virtuosité de concertistes tout en gardant la liberté que le jazz permet. Dans une ambiance joviale créée par Paul, le public nombreux, qui pour la plupart avait pique-niqué dans le parc mis à leur disposition par les propriétaires, a quitté à regret cet écrin illuminé par 800 bougies.

Roger Pichot