[#Miam] « La Crédence » : la bonne petite adresse aux pieds du château d'Azay-le-Rideau

Avec une belle terrasse ombragée idéale pendant les beaux jours.

Pas facile de choisir un restaurant dans une commune touristique. Entre la peur de tomber dans un restaurant bas de gamme, dans une enseigne aux prix exorbitants par rapport au prix de l'assiette... Parfois l'inverse est également vrai et on ressort finalement agréablement surpris, c'est le cas de la Crédence à Azay-le-Rideau.

Situé juste devant l'entrée du château, La Crédence ne paye pas mine au premier abord. Quelques tables posées dans la rue passante, une entrée très sobre... soyons honnêtes c'est plus la mauvaise réputation de certains restaurants voisins qui nous a poussé à entrer dans ce restaurant que nous ne connaissions pas avant de passer devant. Et finalement le choix fut bon.

Première bonne surprise : la terrasse intérieure est hyper agréable. Un petit havre de paix comme on les aiment : à la fois ombragé et calme, à l'abri du bruit de la rue voisine. Nous voici plongés dans une ambiance conviviale. Côté menu, la carte est plutôt restreinte, ce qui est souvent gage de qualité.

On commence par un tartare de saumon sur avocats en entrée. Simple et frais, cela fait le job demandé en nous mettant en appétit pour la suite. Le patron qui fait notre serveur est agréable en plus, ce qui rajoute à notre impression de bien-être. Passons donc au plat. Nous partons sur un filet mignon de porc caramélisé au miel. Si la présentation nous paraît une nouvelle fois d'une grande simplicité, en bouche c'est très bon : le mélange sucré-salé est bien maîtrisé et bien accompagné par une ratatouille maison. Bref là encore le job est fait.

Et comme il fait chaud, l'envie d'un dessert frais se fait et nous optons donc pour un nougat glacé qui glisse tranquillement et conclue bien ce repas agréable.

Côté tarif comptez 17,90 euros pour l'entrée+plat ou plat+dessert et 22,90 pour l'entrée+plat+dessert.

NB : A noter qu'un droit de couvert de 5 euros est mentionné. En clair si vous venez à 3 mais que vous n'êtes que deux à manger, 5 euros seront ajoutés à la note finale.