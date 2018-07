Le Cher à l'honneur avec "Jour de Cher"

Un festival unique en son genre qui se déroulera le samedi 21 juillet.

Lancé en 2016, le festival "Jour de Cher" s'est vite fait une place de choix dans l'agenda chargé des événements estivaux en Touraine. Avec 10 000 personnes l'an dernier et autant attendues cette année, le festival fluvial organisé par la communauté de communes Bléré-Val de Cher, est en effet une belle réussite. La 3e édition se tient le 21 juillet prochain. A ne pas manquer.

Jour de Cher c'est un événement unique en son genre, puisqu'il propose de découvrir la vallée du Cher le long d'un parcours qui s'étend sur une vingtaine de kilomètres et qui traverse 7 communes associées à l'événement. Un festival territorial autour d'une identité commune : Le Cher et ses célèbres barrages à aiguilles et maisons éclusières.

Pour mettre en avant ce patrimoine naturel, le public est ainsi invité à suivre sur l'eau ou sur les berges (à pieds, en vélo, en navette...), le défilé fluvial composé d'une vingtaine de radeaux décorés et fabriqués par les comités des fêtes et associations des communes concernées. Un moment toujours convivial et sympathique à voir, d'autant plus que chaque écluse est spécialement animée pour l'occasion par des compagnies ou artistes.

Cette année on retrouvera la fanfare de Tempo Oio à Chisseaux, Dj Christian à Civray (où l'on vous conseille de rester pour le pique-nique géant à l'ambiance toujours très chaleureuse). A Bléré, le défilé nautique sera accueilli par le délirant (et néanmoins sérieux) championnat du monde de lancer d'aiguilles, animé par la Compagnie D.

Et si les radeaux s’arrêteront à Bléré, les écluses à l’ouest de cette commune ne seront pas oubliées pour autant avec des animations et spectacles qui vaudront le détour dans l’après-midi.

A Dierre, la proximité de l’écluse de Vallet avec l’aérodrome sera l’opportunité de prendre un peu de hauteur avec des baptêmes de l’air en hélicoptère, avion ou ULM. Plus près de l’eau, c’est la Compagnie Mic Mac qui présentera son spectacle sur les Sauveteurs en Mer, tandis que l'Atelier 9 présentera le travail réalisé avec les écoles du secteur cette année.

Enfin point le plus à l’ouest du parcours, l’écluse de Nitray, à Athée-sur-Cher verra deux propositions artistiques avec La Volière au piano qui se joue sur l'eau justement et d'HL Bergey qui sculpte l'argile pour créer en quelques minutes un visage expressionniste d’une grandeur spectaculaire.

Enfin, Bléré sera le théâtre de toutes les animations en soirée dont le concert aquatique de la Cie Aquacoustique mais aussi le banquet géant sur le pont reliant à La Croix en Touraine. Une journée riche qui se clôturera par le traditionnel feu d’artifice le long du Cher.

> La programmation détaillée sur le site de « Jour de Cher »