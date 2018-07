Les Années Joué se préparent à trois jours de fête

Cela commence vendredi.

Les Années Joué, le festival des arts de la rue jocondien reviennent pour leur 21e édition le week-end prochain. Une édition avec pour thème "Au delà du réel" qui promet de nous emmener dans des imaginaires tous plus inventifs les uns que les autres.

Entre vendredi et dimanche, le parc de la Rabière et ses abords vont de nouveau vibrer au rythme des Années Joué. Pendant trois jours plus de 50 compagnies et artistes produiront une centaine de spectacles, allant des petites formes intimistes aux grands shows sur la place Mandela.

Un événement qui prend de l'importance année après année, au point de devenir une référence en France dans le domaine des arts de la rue avec des compagnies venant de toute la France et même d'ailleurs. Cette année, la compagnie espagnole Voala présentera ainsi un show aérien le samedi soir avec son spectacle "Muaré Experience" qui devrait constituer l'un des grands temps forts de cette édition.

Forcément un événement de cette ampleur cela demande une logistique minutieuse et depuis plusieurs jours, les compagnies commencent à affluer à Joué-lès-Tours pour les préparatifs, tandis que l'organisation habille la ville aux couleurs de l'événement.

En passant sur place cette semaine, nous avons notamment rencontré les membres de l'Acte Théâtral, compagnie qui bénéficie d'une carte blanche avec trois spectacles (dont un surprise le vendredi soir en ouverture du festival), à l'occasion de ses 50 ans d'existence. Et la compagnie dirigée par Vincent Martin a prévu d'éblouir le public avec notamment son "Village des Optimistes" qui sera le théâtre d'un spectacle permanent pendant toute la durée de l'événement. Pour réussir une telle prouesse 50 artistes se relayeront dans une ambiance de fête et autour d'un décor surréaliste dont nous vous dévoilons quelques éléments ci-dessous...

Voir également sur 37 degrés le reportage vidéo sur "Le Village des Optimistes".