Azay-le-Rideau : le château de l'Islette à l'heure vénitienne

C'est Venise sur les bords de l'Indre.

Ce week-end, le château de l’Islette qui a abrité les amours tumultueux des deux grands sculpteurs Camille Claudel et Auguste Rodin prend les couleurs de la sérénissime en invitant l’association des fugues Vénitiennes. Une cinquantaine de costumés du carnaval de Venise venus de toute la France mais également de Belgique sont présents.

Ce samedi après-midi, ils ont déambulé dans le remarquable parc pour faire admirer leurs merveilleux masques et leurs somptueux costumes richement brodés avec perles et plumes. Costumes, mais également pour certains les chaussures confectionnés par eux-mêmes et inaugurés lors du dernier carnaval qui s’est tenu à Venise.

Pendant ce temps, les enfants ont pu s’essayer à la confection de masques.A voir encore ce dimanche.

Rendez-vous est pris pour dans deux ans, mais si vous voulez aller les admirer, vous pourrez vous rendre le premier Week end de juin au château de Cheverny, où 100 costumés auront fait le déplacement.

Roger Pichot