Un poste de commercial à pourvoir chez Happy Media

Happy Media, régie publicitaire multi-supports basée à Saint-Avertin (37550), commercialise de la radio, du web local (pour Info Tours et 37 degrés), du street marketing, des chéquiers promotionnels, du print et objets pub, du marketing direct...

HAPPY MEDIA recrute un nouveau collaborateur commercial sur l’Indre-et-Loire.

Votre mission : commercialiser auprès d’une clientèle professionnelle, les espaces publicitaires de la radio ALOUETTE (1ère radio régionale de France), des sites d’information 37° (www.37degres-mag.fr), Info Tours (www.info-tours.fr) et Hop On Sort (www.hoponsort.fr) et nos solutions de street marketing HAPPY STREET.

Vos qualités : empathie, écoute, dynamisme, créativité, rigueur, autonomie, goût du challenge, et surtout … BONNE HUMEUR !

Poste en CDI à pourvoir dés que possible.



Rémunération : Fixe + commissions + indemnités kms + frais + tél + tablette.