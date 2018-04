Grève SNCF : le détail des perturbations du mardi 03 avril

Au mieux 10% du trafic est envisagé

Mardi 03 avril débute la grève perlée des cheminots. Ces derniers décidés à s'opposer à la réforme de leur statut et plus généralement de la SNCF ont en effet décidé à l'appel de plusieurs syndicats (CGT-Cheminots, l'Unsa-ferroviaire et la CFDT-Cheminots) d'une grève par épisode jusqu'au 28 juin à raison de deux jours sur cinq en moyenne. De son côté le syndicat Sud-Rail appelle à une grève illimitée reconductible toutes les 24 heures à partir du 03 avril.

Concernant ce premier jour de grève du 03 avril, les perturbations débuteront dès 19h la veille au soir (soit ce lundi 02 avril). Un mouvement qui s'annonce suivi, la direction de la SNCF estimant au mieux à 10% du trafic dans les gares de la région Centre-Val de Loire.

En région Centre-Val de Loire, le service ferroviaire pour cette journée sera ainsi limité à seulement quelques circulations sur les 4 lignes suivantes : Paris - Orléans - Tours, Tours - Orléans, Paris - Chartres - Le Mans et Paris - Nevers.

Concernant les TGV, les prévisions sont de 1 train sur 8 en circulation.

Les correspondances entre les gares de Saint-Pierre-des-Corps et de Tours ne seront pas assurées.

Pour les autres lignes régionales (TER), quelques allers-retours par autocars sont organisés mais les places s'annoncent limitées, prévient la SNCF qui recommande de différer les déplacements ou de recourir à des solutions alternatives.

Les prévisions de trafic seront actualisées sur le site de la SNCF pour les grandes lignes ou les TGV et sur ce site pour les TER.

Pour répondre aux questions spécifiques des voyageurs, la SNCF Centre-Val de Loire propose également deux services spécifiques :

- Le compte Twitter @TERCentreTrafic du lundi au vendredi de 6 h à 10 h et de 16 h à 20 h,

- Le numéro vert Contact TER : 0800 83 59 23 (ouvert le lundi 2 avril 2018 de 16 h à 20 h.)