Tours, Joué, Loches, La Riche… L’article pour tout savoir sur les forums des associations

La session 2019 débute ce samedi 7 septembre.

« Bon alors on fait quoi comme sport cette année ? »

Question rituelle de la rentrée… et pour trouver la réponse, rencontrer des gens qui pratiquent déjà une activité ou profiter d’initiations, rien de mieux qu’un forum des associations. Où ? Quand ? Comment ? On vous fait la liste dans les principales villes tourangelles sur cette page.

On n’a pas parlé du forum de votre commune et vous voulez figurer sur la liste ? Ecrivez-nous : contact@info-tours.fr

A Tours, la tradition c’est le forum Sport’Ouvertes organisé au Lac de la Bergeonnerie pour la 2e fois, avec cette année des associations non sportives également invitées à l’événement. Rendez-vous fixé dimanche toute la journée, avec du soleil. On vous explique tout dans cet article dédié.

A Joué-lès-Tours, c’est au sud de la ville qu’il faudra se rendre ce samedi 7 septembre pour rencontrer les associations et les clubs de la deuxième ville du département. Tout se passe au complexe sportif Bigot-Matarazzo au sud de la ville (arrêt de tram Jean Monnet) et c’est de 10h à 17h. Pas moins de 100 stands y compris d’associations humanitaires. Avec également animations et restauration, démonstration de country ou d’escrime, initiation à la lutte et au badminton, découverte du twirling bâton… Détails ici.

A La Riche, démonstrations et initiations sont également au programme du forum des associations de la commune ce samedi 7 septembre de 10h à 17h. Et ça se passe au complexe sportif Bialy.

A Saint-Pierre-des-Corps, le forum des associations c’est aussi ce samedi 7 mais cette fois de 11h30 à 18h au stade Camélinat. Avec des ateliers cyclisme, athlétisme, tennis, rugby, gymnastique, basket… Un apéro jazz est programmé en ouverture en fin de matinée, à 14h arts martiaux sur le podium, pole dance à 15h30. Et puis un stand restauration. Le programme complet ici.

A Saint-Avertin, notez bien les horaires car ils sont différents : 9h-16h, toujours ce samedi 7 septembre, et ça se passe au jardin des Rives tout près du centre-ville. C’est la première fois qu’il se déroule à cet endroit avec des démonstrations et des tests d’activités sportives.

A Fondettes, on a choisi la même date et les mêmes horaires qu’à Saint-Avertin (9h-16h) dans le cadre de la récente halle de la Morandière qui sert aussi pour le marché. L’idéal pour rencontrer les associations et s’inscrire auprès d’elles. Infos au 02 47 88 11 63.

A Saint-Cyr-sur-Loire, journée des associations ce samedi 7 septembre à l’Escale avec buvette et restauration. Les horaires : 10h-18h.

A Chambray-lès-Tours, c’est à l’Espace Yves Renault que tout se passe toujours ce samedi 7 septembre, à partir de 9h et jusqu’à 18h. Au total une cinquantaine d’activités seront représentées. Plus le programme des activités du service des sports de la ville.

Amboise fait sa rentrée sportive et culturelle ce samedi 7 septembre de 10h à 17h à l’ensemble sportif Claude Ménard et à la médiathèque Aimé Césaire pour les associations culturelles. Entrée gratuite évidemment.

Les Assos en Fête c’est aussi samedi et c’est le nom du forum des association de Loches de 10h à 17h30 Place de Verdun. Programme des démonstrations : objectif forme à 10h, aikdio à 11h, claquettes à 14h30, karaté à 16h… Le détail ici. Et le Collectif Cycliste 37 pourra marquer vos vélos pour les sécuriser.

Et enfin à Chinon le Forum des Assos c’est ce samedi 7 de 14h à 18h à l’Espace Rabelais avec pas moins de 91 structures réunies. Là-aussi il y aura des animations et démonstrations.