StorieTouraine, 04/09/19 - Un Tourangeau accusé de maltraiter son chat ; Manque de médecins criant à Tours ; Les petits prix d’Airbnb…

Et le thème de la Foire de Tours 2020 dévoilé.

Chaque jour la StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’info en Indre-et-Loire avec des mises à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi…

Une affaire de chat maltraité…

En début de semaine la police de Tours a engagé une procédure contre un homme de 29 ans accusé de maltraiter son chat. Il s’agit d’un habitant de l’est de la ville, près de la Rue Jolivet. Son voisin a alerté les forces de l’ordre après avoir entendu des jets d’objets et des cris adressés au félin. Le chat a été découvert blessé, avec plusieurs plaies. Pris en charge pour être soigné, il a été emmené par la fourrière tandis que son maître a été placé en garde à vue. A son domicile, le spoliciers ont également découvert plusieurs plans de cannabis.

Cherche médecins désespérément…

L’étude d’un médecin tourangeau relayée par France Bleu estime que d’ici cinq ans la moitié des cabinets de médecins du centre-ville de Tours pourrait fermer, touchant particulièrement des zones comme Velpeau ou le Sanitas. C’est notamment la conséquence des nombreux départs en retraite de praticiens pas nécessairement remplacés par des jeunes malgré la présence de la fac de médecine à Tours. Plusieurs projets d’ouverture de cabinets médicaux seraient néanmoins en gestation d’après la mairie de Tours. A noter que le phénomène concerne plus globalement la région Centre-Val de Loire, certaines villes comme St-Pierre-des-Corps optant pour le salariat de médecins pour fixer un service de santé sur leur territoire.

Nous abordions également ce sujet en début d'année dans cet article.



Un opposant lassé de la politique lochoise…

Conseillé municipal opposé au maire de Loches Marc Angenault depuis 2014, Denis Maljean a annoncé à la NR qu’il ne se présenterait pas aux élections municipales de 2020. Ex socialiste, cela faisait 9 ans qu’il était au conseil municipal.

Pas cher Airbnb…

Cet été, 8,5 millions de Français ont utilisé la plateforme Airbnb pour se loger… et la région Centre-Val de Loire fait partie de celles où la nuit coûte le moins cher. En moyenne (et on insiste bien sur le terme en moyenne) cela revient à 48€, contre 86€ en Corse et 89€ en Île-de-France.

A propos de tourisme…

Le nombre de visiteurs dans la région a été très nombreux cet été et ça se confirme avec des chiffres de l’Agence Départementale du Tourisme évoquant +7% de fréquentation à Villandry, +10% à Chinon et à Loches et +15% au Château d’Amboise, +20% sur l’ensemble de la ville. Evidemment beaucoup d’étrangers attirés par les festivités autour des 500 ans de la Renaissance. Si le mois de juillet a été plutôt timide, le mois d’août a vraiment été excellent et septembre se profile bien. Il faudra attendre 2020 pour avoir vraiment un recul détaillé sur l’activité touristique en Indre-et-Loire.

Le match en retard…

Reporté à cause des procédures judiciaires initiées par le Tours FC, le match Orléans-Tours qui devait ouvrir le championnat de N3 le 17 août a lieu ce mercredi à partir de 18h dans le Loiret.

Pendant ce temps l’UTBM poursuit sa préparation…

Les basketteurs tourangeaux affrontent La Charité – club de la Nièvre – à Monconseil. Le coup d’envoi a été programmé à 16h.

Une Foire 2020 à l’accent ibérique…

Tours Evénements a dévoilé ce mercredi l’affiche et le thème de l’édition 2020 de la Foire de Tours. Après l’Irlande en 2019 place cette fois à l’Espagne (donc sûrement des tapas à manger à un moment ou à un autre). L’événement, dont l’entrée est gratuite, est déjà programmé du 1er au 10 mai.