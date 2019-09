[#MIAM] La pizza façon street food dans le Vieux-Tours

Et pour pas cher.

Depuis la 1ère fois qu’on y a mis les pieds, on a pas mal de respect pour Gusto, un restaurant italien de la Rue de la Rôtisserie qui met à sa carte les classiques de l’Italie (pâtes et pizza) avec style et sympathie.

Depuis peu, l’enseigne s’est agrandie : elle a récupéré le comptoir d’à côté qu’elle a transformé en mini fast food avec l’accent italien. Et ça s’appelle Di Gusto.

Un comptoir, quelques tables (y compris en terrasse) et un four : juste l’essentiel pour proposer de quoi manger rapidement. Sur la carte, des spécialités autour de 6€ : deux Arancini (riz, sauce tomate, bœuf, petits pois, mozza ou riz, beurre, béchamel, jambon, champis et mozza) puis des calzones. Là aussi, recettes toutes simples : tomate mozza, ou tomate, mozza, jambon champignons. Noisettes et Nutella aussi (même si on aurait préféré quelque chose de plus artisanal…). Ensuite à vous de choisir si vous la préférez al forno ou fritto (au four ou frite). Et si vous optez pour la taille classique ou géante.

Bien sûr il y a aussi des pizzas, à prendre à la part, entière, roulée ou en version maxi. Dont deux recettes avec des burratas entières (125g !).

Un peu pressé, on a opté pour une calzone toute simple… et frite, pour changer. Petite peur que ce soit vraiment gras mais ce n’est pas le cas, la mozzarella est en bonne quantité, plutôt goûtue. En revanche on sent un peu moins la sauce tomate. Le service est rapide, souriant. Et pour boire on peut potentiellement découvrir quelques bières artisanales italiennes ce qui n’est pas si fréquent et loin d’être inintéressant. L’ensemble de la carte est à consommer sur place ou à emporter.