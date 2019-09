StorieTouraine, 02/09/19 – Une femme disparue puis retrouvée à Loches ; Incendie au foyer rural de Lerné ; Une nouvelle école à Saint-Cyr-sur-Loire…

Et une avant-première à découvrir ce mardi.

La StorieTouraine vous résume au quotidien l’essentiel de l’actualité en Indre-et-Loire, avec des mises à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce lundi…

Disparition inquiétante à Loches…

En début de journée les gendarmes d’Indre-et-Loire ont signalé la disparition d’une femme de 77 ans qui résidait dans un Ehpad, la maison de retraite du Puygibault. Après plusieurs heures de recherches et le déploiement de moyens conséquents (notamment un hélicoptère et deux chiens), la retraitée a finalement été localisée dans un champ par un agriculteur. Elle est très fatiguée mais hors de danger et a été prise en charge par les secours.

Incendie à Lerné…

Vers 2h du matin, pour une raison que l’enquête devra déterminer, le foyer rural de la commune chinonaise a été ravagé par les flammes. Le bâtiment a été grandement impacté par le sinistre.

Des pompiers qui ne chôment pas…

Ils ont publié leur rapport 2018 ce lundi : au total 38 000 interventions en Indre-et-Loire, +20% en 5 ans. Les trois quarts des interventions concernent des malaises, intoxications, chutes ou accidents à domicile et sur la voie publique. Près de 16 000 victimes ont été prises en charge en 12 mois par les hommes et femmes du SDIS37, professionnels ou volontaires. A noter que la profession reste touchée par un mouvement de grève pour réclamer plus de moyens. Les syndicats ont décidé de le reconduire pour ce mois de septembre. Une manifestation nationale est envisagée à Paris.

Une école toute neuve à Saint-Cyr-sur-Loire…

106 000 élèves ont fait leur rentrée ce lundi en Touraine, dont certains dans des établissements scolaires tout neufs. A Tours, il y a la nouvelle école Simone Veil des Deux-Lions… Mais aussi le groupe scolaire Honoré de Balzac et Anatole France. Construit à hauteur du Parc de Montjoie, il abrite 350 élèves dans 8 classes sur plus de 3 000m². Le chantier a duré 15 mois pour plus de 10 millions d’€. Parmi les avantages : fini la cantine en dehors de l’établissement, et une école 100% connectée.

Avant-première au cinéma…

Le CGR des Deux-Lions propose Inséparables avant sa sortie nationale ce mardi 3 septembre. Séance à 20h.

Le pitch : Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu'il s'apprête à épouser la fille d'un riche homme d'affaires, son passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu'on ne se débarrasse pas aisément d'un tel boulet...