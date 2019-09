[Faut y aller] Trois choses à savoir sur Sport’Ouvertes

L'événement aura lieu dimanche 08 septembre 2019.

C’est le rendez-vous de début d’année par excellence pour les clubs sportifs tourangeaux. L’occasion de se faire découvrir, de renseigner les curieux sur leur fonctionnement et de trouver de nouveaux adhérents et/ou bénévoles.

Le Lac de la Bergeonnerie et le Centre aquatique du Lac, hôtes de l’événement.

Cette année Sport’Ouvertes se déroulera dimanche 08 septembre entre 10h et 18h. Pour la troisième année c’est le lac de la Bergeonnerie et le Centre aquatique du lac qui accueilleront les 220 associations et clubs présents. Ces derniers seront répartis en 15 espaces thématiques et proposeront des démonstrations et initiations tout au long de la journée.

Les femmes et le sport en fil rouge.

Le sport féminin sera particulièrement à l’honneur cette année puisque le fil rouge sera « les femmes et le sport ». Pour l’occasion, la marraine de l’édition sera l’athlète de l’A3T et membre de l’Equipe de France, Alice Mitard. Plusieurs personnalités sportives féminines tourangelles seront également mises à l’honneur au long de la journée.

Les associations de la ville invitées

Afin de leur faire profiter de l’affluence, l’événement sera ouvert cette année aux associations non sportives. Un forum des associations en dehors du champ sportif qui regroupera environ 80 associations supplémentaires.

A noter que l’événement est entièrement gratuit.